Νέο μήνυμα Τραμπ σε Πούτιν: Αν διαπιστώσουμε ότι μας εκμεταλλεύεται, θα αντιδράσουμε διαφορετικά

«Αυτή τη στιγμή, εργαζόμαστε με τον πρόεδρο Πούτιν και θα δούμε πού θα βρισκόμαστε. Θα το κάνω, εάν χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε εάν θα συμμετάσχει σε κοινή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, σε περίπτωση, μάλιστα, που αυτή πραγματοποιηθεί στη Γενεύη.

Για τη μέχρι σήμερα άρνησή του να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, είπε πως το κάνει για να μην υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. «Αν πιστεύω ότι είμαι κοντά σε μια συμφωνία, δεν θέλω να την χαλάσω. Και πιστέψτε με, είμαι πολύ πιο σκληρός από τους ανθρώπους για τους οποίους μιλάτε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον.

Από εκεί και πέρα, σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, τόνισε ότι θα αποφασίσει τις επόμενες δύο εβδομάδες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τη στάση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.

A reporter asks President Trump if he still believes that Putin actually wants to end the war.



"I can't tell you that, but I'll let you know in about two weeks... we're going to find out whether or not he's tapping us along — and if he is, we'll respond a little bit… pic.twitter.com/cB6K3cUo4k