Αγάπη από... ύψος - Το νέο φίλτρο του Tinder που φέρνει τα πάνω κάτω

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για «σκληρό» φίλτρο, δηλαδή δεν αποκλείονται προφίλ που δεν πληρούν τα κριτήρια. Αντιθέτως, η πληροφορία χρησιμοποιείται απ' τον αλγόριθμο ως οδηγός για πιο στοχευμένες προτάσεις.

Η επιλογή ύψους θα διατίθεται αποκλειστικά για Tinder Gold και Premium χρήστες, ως μέρος μιας νέας στρατηγικής εξατομίκευσης των προτιμήσεων. Η εταιρεία δήλωσε: «Δοκιμάζουμε αυτή τη λειτουργία ώστε να βοηθήσουμε τους χρήστες να συνδέονται πιο ουσιαστικά. Μας ενδιαφέρει να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε γρήγορα».

Οι αντιδράσεις στα social media: Άλλοι συμφωνούν, άλλοι... κλαίνε

Παρά τη διαβεβαίωση του Tinder, η είδηση πυροδότησε αντιδράσεις: «Τώρα θα λένε όλοι ψέματα για το ύψος τους», σχολίασε χρήστης στο Reddit. Άλλος έγραψε με χιούμορ: «Ώρα να παραγγείλω ξυλοπόδαρα». Στο Χ, κάποιος σημείωσε: «Εσείς που είστε 1,60 και θέλετε άντρα 1,85... που ακριβώς βασίζεστε;».

Πολλοί σχολίασαν ότι τέτοιες λειτουργίες ενισχύουν τη ματαιοδοξία και την πίεση για «τέλειες» εικόνες: «Υπάρχει φίλτρο βάρους; Όχι; Άραγε γιατί; Η ειλικρίνεια ήδη απουσιάζει απ' τις εφαρμογές γνωριμιών. Αυτό απλά το επιδεινώνει».

Παρά την έντονη κριτική, κάποιοι θεωρούν λογική την επιλογή: «Αν κάποια δεν με θέλει επειδή είμαι κοντός, γιατί να θέλω να είμαι εγώ μαζί της;». «Όλοι έχουν προτιμήσεις και αυτό βοηθάει να μην χάνεις τον χρόνο σου», τόνισε άλλος.

Η εφαρμογή ξεκαθάρισε ότι η δοκιμή ίσως να μην υιοθετηθεί μόνιμα, αλλά αποτελεί μέρος της προσπάθειας για πιο «στοχευμένες και ουσιαστικές εμπειρίες».

