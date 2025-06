Νεκρές εντοπίστηκαν τρεις αδελφές που είχαν εξαφανιστεί ενώ επισκέπτονταν τον άστεγο πατέρα τους στην Ουάσινγκτον

Τα πτώματα των αδελφών Ντέκερ — Πάιτιν, 9 ετών, Έβελιν, 8 ετών, και Ολίβια, 5 ετών — βρέθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας κοντά στο φορτηγό του πατέρα τους, σε ένα κάμπινγκ στο Γουενάτσι, όπου ομάδες SWAT και ακόμη και ένα ελικόπτερο της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας έψαχναν απεγνωσμένα την περιοχή, σύμφωνα με το KIRO 7.

Η αστυνομία της Ουάσινγκτον αρχικά δεν ενέκρινε την έκδοση Amber Alert, καθώς δεν πληρούνταν τα κριτήρια για τεκμηριωμένη απαγωγή ή άμεσο κίνδυνο ζωής. Αντ’ αυτού, εκδόθηκε τελικά ειδοποίηση για “Εξαφανισμένα Άτομα σε Κίνδυνο” το Σάββατο.«Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επρόκειτο για γονέα με νόμιμα δικαιώματα επιμέλειας. Η καθυστέρηση στην επιστροφή των παιδιών, αν και ανησυχητική, δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη απαγωγής», δήλωσε ο Κρις Λόφτις, εκπρόσωπος της Πολιτειακής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας ότι το σύστημα απέτυχε: «Προφανώς, δεν λειτούργησε αυτή τη φορά. Έχουμε τρία νεκρά παιδιά».

HAPPENING NOW:

Wenatchee Police and Chelan County Sheriff’s Office are holding a briefing about Travis Decker, the man accused of murdering his 3 daughters near Leavenworth. The community has also come out to hear more on the investigation. @KIRO7Seattle pic.twitter.com/XskRwAMzSz