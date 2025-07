«Ιστορική» συνάντηση του πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα

Η συγκεκριμένη συνάντηση - πέρα από το περιεχόμενο των συζητήσεων και του μηνύματος που η Ουάσιγκτον στέλνει προς όλες τις πλευρές αναφορικά με τον πόλεμο που μαίνεται στην Γάζα, αλλά και την κατάσταση που είναι εκρηκτική στην Δυτική Όχθη - είναι εξόχως σημαντική και για έναν ακόμη λόγο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ανώτεροι αξιωματούχοι της Παλαιστινιακής Αρχής συμφώνησαν να φιλοξενήσουν τον Χάκαμπι στη Ραμάλα υπό την ιδιότητά του ως πρέσβη στο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του Τραμπ, ανώτεροι αξιωματούχοι της Παλαιστινιακής Αρχής αρνήθηκαν να συναντηθούν με τον τότε πρέσβη Ντέιβιντ Φρίντμαν.

I met with the United States Ambassador, Mr. Huckabee, today at my office in Ramallah. @GovMikeHuckabee

Discussions were held regarding support for efforts to stop the war in the Gaza Strip, release the hostages, and deliver urgent aid to the Palestinian people there. The… https://t.co/WdvKZD9dSm