Βιετνάμ: Αγόρι νίκησε τον θάνατο – Πώς επιβίωσε από το ναυάγιο του τουριστικού πλοίου

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον 38 από αυτούς που επέβαιναν στο σκάφος, ενώ 10 έχουν διασωθεί», διευκρίνισε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Βιετνάμ, το Vietnam News Agency, μετέδωσε ότι όλοι οι τουρίστες που επέβαιναν στο σκάφος ήταν Βιετναμέζοι και μεταξύ αυτών βρίσκονταν και παιδιά.

Από το ναυάγιο επέζησε ένα 10χρονο αγόρι. Το παιδί, που ταξίδευε με την οικογένειά του, βρήκε καταφύγιο σε θύλακα αέρα μέσα στο αναποδογυρισμένο σκάφος και παρέμεινε εκεί μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά εμφανώς σοκαρισμένο. «Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα. Προσπάθησα να βγω και μετά οι στρατιώτες με έσωσαν», είπε.

