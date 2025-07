Σάλος στις ΗΠΑ με βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να ξυλοκοπούν αναίτια νεαρό μαύρο - «Βάλε το κινητό να γράφει, μείνε ψύχραιμος γιατί θα πεθάνεις»

Συγκεκριμένα ένα βίντεο που δημοσίευσε το θύμα της υπόθεσης, ο 22 ετών Will McNeil Jr. και οι δικηγόροι του τον δείχνουν να σταματά σε μπλόκο της αστυνομίας στο Τζάκσονβιλ, με την αιτιολογία ότι δεν είχε αναμμένα τα φώτα του αυτοκινήτου του.

Ο νεαρός ακούγεται στο βίντεο να συζητά με αστυνομικό και να του ζητά να καλέσει κάποιον ανώτερό του στο σημείο προκειμένου να λυθεί το θέμα. Είναι ήρεμος και δεν προκαλεί τις Αρχές.

Το αυτοκίνητό του είναι περικυκλωμένο από αστυνομικούς και ένας από αυτούς χωρίς λόγο σπάει το τζάμι του οχήματος και τον χτυπά αναίτια στο πρόσωπο. Τον βγάζουν από το αυτοκίνητό του και περισσότεροι από τέσσερις αστυνομικοί τον χτυπούν με μανία μέχρι να πέσει στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο:

This is what state violence looks like.



Will McNeil Jr. (@904Will) was pulled over in Jacksonville for allegedly not having his headlights on. It wasn't raining. He was calm, seated, and asked for a supervisor — a lawful request. Seconds later, cops shattered his window, punched… pic.twitter.com/MIkNwHfArH