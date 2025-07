Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε μπάνιο ή ντουζ - Οι επιστήμονες απαντούν

Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού μας, υπεύθυνη μεταξύ άλλων να προστατεύει το εσωτερικό του οργανισμού μας, σύμφωνα με το CNNi.

Η αγορά προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 – και η τάση είναι ανοδική...

«Πόσα από όλα αυτά είναι απαραίτητα για την υγεία;» διερωτάται μιλώντας στο CNNiο Δρ. Τζέιμς Χάμπλιν γιατρός προληπτικής ιατρικής και δημόσιας υγείας.

Ο Δρ. Χάμπλιν, και η Δρ. Σάσα Ντόατ, σύμβουλος δερματολόγος στο Barts Health NHS trust αποφάσισαν να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα.

Το πείραμα της καθαριότητας

Στο βιβλίο του «Clean: The New Science of Skin» (Καθαριότητα: Η Νέα Επιστήμη του Δέρματος), που εκδόθηκε το 2020, ο Δρ. Χάμπλιν καταγράφει ένα περίεργο πείραμά του... Ο επιστήμονας σταμάτησε να κάνει ντουζ - με την παραδοσιακή έννοια - για περίπου πέντε χρόνια.

«Δοκίμασα όλων των ειδών τα προϊόντα. Δεν πέρασαν πέντε χρόνια χωρίς να κάνω καθόλου ντουζ - όχι. Αλλά οι άνθρωποι θέλουν πολύ να το ακούσουν αυτό».

Παρ’ όλα αυτά, παραδέχεται:

«Ήμουν σίγουρα πολύ μινιμαλιστής για μεγάλο χρονικό διάστημα.»

«Τα σαμπουάν και τα αφρόλουτρα θεωρούμε ότι συνεπάγονται με την υγιεινή επειδή συχνά στις ετικέτες τους βλέπουμε ιατρική ορολογία, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για έξυπνο μάρκετινγκ. Δεν βοηθούν στην πρόληψη μετάδοσης ασθενειών απλώς σε κάνουν να αισθάνεσαι και να μυρίζεις ωραία».

Το σαπούνι, λέει, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, κυρίως για να απομακρύνει λιπαρές και κολλώδεις ουσίες.«Συνήθως είναι η μηχανική δράση που κάνει την περισσότερη δουλειά. Όταν τρίβεις τα χέρια σου κάτω από το νερό, τότε τα περισσότερα φεύγουν από μόνα τους».

Πόσο συχνά πρέπει να πλενόμαστε

Η Δρ. Σάσα Ντόατ, σύμβουλος δερματολόγος στο Barts Health NHS trust στο Λονδίνο, αναφέρει στο The Guardian ότι το ημερήσιο ντουζ είναι καλό, ωστόσο στα ψυχρότερα κλίματα προτείνει το μπάνιο «κάθε τρεις ημέρες».

«Μπορεί να νομίζετε ότι απλώς μυρίζοντας τον εαυτό σας περνάτε το τεστ όσφρησης, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας. Η ηλικία, το περιβάλλον, η σωματική άσκηση και τα επίπεδα εφίδρωσης παίζουν ρόλο.

Ενώ όλοι χρειαζόμαστε τακτικό πλύσιμο, ορισμένες περιόδους της ζωής μας ιδρώνουμε περισσότερο από άλλες. Η εφηβεία είναι μία από αυτές. Οι ορμονικές αλλαγές κάνουν τους ιδρωτοποιούς αδένες πιο ενεργούς με μια πρόσφατη μελέτη να αναφέρει ότι οι χημικές ενώσεις που βρίσκονται στις μασχάλες των εφήβων να αναδίδουν οσμές τυριού, ακόμη και ούρων.

Αντίθετα για όσους έχουν ταλαιπωρημένο ή ευαίσθητο δέρμα το μπάνιο προτείνεται με μικρότερη συχνότητα, καθώς το υπερβολικό πλύσιμο μπορεί να επιδεινώσει τα δερματολογικά προβλήματα. Αν κάνετε επίσης συχνά απολέπιση θα πρέπει επίσης να είστε προσεκτικοί. Η Ντόατ αναφέρει:

«Εάν το δέρμα σας είναι κόκκινο, ξεφλουδίζει, είναι ξηρό ή ευαίσθητο μετά το πλύσιμο, σας παρακαλώ μειώστε το καθημερινό μπάνιο».

Πόση ώρα πρέπει να αφιερώνουμε μέσα στο μπάνιο

Χιλιάδες άνθρωποι περνούν ώρες μέσα στο ντουζ. Ξύρισμα, λούσιμο, απολέπιση και μάσκες περιποίησης μαλλιών μπορεί να συγκεντρώνουν likes και τα shares στα social media, στην πραγματική ζωή όμως η Ντόατ συμβουλεύει να μειώσουμε τον χρόνο που βρισκόμαστε μέσα στο νερό.

«Γενικά, να μην παραμένετε για πολύ ώρα βρεγμένοι», λέει. «Αν τα πόδια σας "κουραστούν", σημαίνει ότι έχει περάσει πολύ ώρα. Δεν υπάρχει μαγικός αριθμός για τον βέλτιστο χρόνο ντουζ, αλλά πέντε έως δέκα λεπτά θα ήταν αρκετά. Πάνω από 15 λεπτά είναι υπερβολή για τον οποιονδήποτε».

Για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα ή δερματικά προβλήματα αναφέρει:

«Για όσους έχουν δερματικά προβλήματα ή υποφέρουν από έκζεμα, θα πρότεινα όσο το δυνατό πιο σύντομα - να καθαριστούν και να φύγουν».

Πέντε βασικά σημεία που προτείνει ο Δρ. Χάμπλιν

Το μπάνιο δεν είναι το ίδιο με την υγιεινή

«Υγιεινή είναι η πρόληψη της μετάδοσης λοιμώξεων – όπως το πλύσιμο των χεριών μετά την τουαλέτα ή όταν φτερνίζεσαι.

«Η καθαριότητα είναι μια πιο ευρεία έννοια. Είναι το να νιώθεις ανανεωμένος και ο εαυτός σου. Έχει ψυχολογικό υπόβαθρο».

Δεν υπάρχει «σωστός» τρόπος να κάνεις ντουζ

Για άλλους, ένα γρήγορο ξέβγαλμα είναι αρκετό, για άλλους χρειάζεται πλήρης διαδικασία με σαπούνια, σαμπουάν και απολέπιση.

«Ίσως έμαθες πώς πρέπει να το κάνεις όταν ήσουν παιδί, και μετά διαμόρφωσες τη δική σου ρουτίνα. Αλλά τι επηρεάζει αυτές τις αλλαγές;».

Το μάρκετινγκ διαμορφώνει τις απόψεις μας

«Μας κατακλύζει το μάρκετινγκ. Κάποιες φορές το αποδεχόμαστε, κάποιες άλλες όχι. Πολλοί νιώθουν πως πρέπει να κάνουν ντουζ κάθε μέρα, ακόμα και δύο φορές την ημέρα, ή μετά από κάθε εφίδρωση. Κι άλλοι που κάνουν σπάνια, απλώς δεν μιλάνε γι' αυτό».

Όλα τα προϊόντα είναι ίδια μεταξύ τους

«Το τι θα βάλεις στο σώμα και τα μαλλιά σου είναι θέμα αισθητικής: Τι σου αρέσει σε αίσθηση και άρωμα. Αν δε σε νοιάζει η συσκευασία ή η μυρωδιά, αγόρασε το πιο φθηνό. Χημικά, οι διαφορές είναι ελάχιστες».

Η πανδημία ανέκοψε το ενδιαφέρον για το μικροβίωμα

«Με τον Covid-19, η οδηγία ήταν: εξοντώστε όλα τα μικρόβια. Και σωστά, λόγω έκτακτης ανάγκης. Τώρα, αρχίζουμε σιγά σιγά να επιστρέφουμε εκεί που ήμασταν πριν την πανδημία. Βλέπω πια και προϊόντα που διαφημίζουν υγιή μικρόβια στο δέρμα — και οι άνθρωποι αρχίζουν να είναι πιο ανοιχτοί σε αυτή την ιδέα».