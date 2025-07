Απίστευτο σκηνικό στις ΗΠΑ: Αστυνομικοί παρέδωσαν οι ίδιοι μια πίτσα, αφότου συνέλαβαν τον ντελιβερά

«Όταν ο διανομέας σου από το GrubHub συλλαμβάνεται… η Αστυνομία του Tempe παραδίδει», γράφει η περιγραφή στο βίντεο που ανέβασε στα social media η Αστυνομία του Tempe.

Εμφανής ήταν και η έκπληξη της πελάτισσας που κυριολεκτικά έμεινε με το στόμα ανοιχτό, όταν άνοιξε την πόρτα και αντίκρισε δύο αστυνομικούς να κρατάνε το φαγητό που είχε παραγγείλει.

When a delivery driver was arrested during a traffic stop, our officers made sure the pizza still got to the customer. The order was Hot-N-Ready, and the suspect was Caught-N-Steady. 🍕🚨 We’re committed to serving our community 24/7—whether it’s safety or pizza delivery! pic.twitter.com/mjwy9KXPIk