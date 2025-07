Video: Speed: Τούρκος σεφ ήθελε να τον πείσει ότι το τζατζίκι δεν είναι ελληνικό

Ο 19χρονος δημιουργός περιεχομένου, που έχει γίνει φαινόμενο στο διαδίκτυο χάρη στις αυθόρμητες αντιδράσεις και τις live μεταδόσεις του, βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εκεί τον ακολούθησαν εκατοντάδες θαυμαστές του.

Ο διάσημος Τούρκος σεφ Burak Ozdemir - γνωστός παγκοσμίως για τα τεράστια πιάτα του και το χαρακτηριστικό χαμόγελό του στα social media - ήταν αυτός που ανέλαβε να ξεναγήσει τον Speed στην τουρκική μητρόπολη. Πριν ακόμα ξεκινήσουν την περιήγηση που περιλάμβανε και επίσκεψη σε λούνα παρκ, ο Burak τον υποδέχτηκε με ένα τουρκικό «mukbang» – ένα γεύμα γεμάτο παραδοσιακές γεύσεις.

Turkish chef calls out Giannis Antentokounmpo for saying Baklava is Greek Turkey Greece Germany

Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο πιάτο προκάλεσε άναρχες αντιδράσεις στα social media: το τζατζίκι.

Σε βίντεο που έχει γίνει viral, ο Burak δηλώνει μπροστά στον ατάραχο YouTuber: «Αδελφέ, στην Ελλάδα το λένε τζατζίκι. Εμείς το λέμε τσατσίκ. Αυτό είναι το γνήσιο».

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε άλλα πιάτα, όπως τα ντολμαδάκια – που στην Τουρκία αποκαλούνται «σαρμά» – με τον Burak να υπερασπίζεται την τουρκική αυθεντικότητα των συνταγών, την ώρα που ο Speed απλώς απολάμβανε το φαγητό του χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στη γαστρονομική «διαμάχη».

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο προκάλεσε πλημμύρα αντιδράσεων στα social media, με χρήστες από Ελλάδα και Τουρκία να επαναφέρουν την –συχνά χιουμοριστική– διαμάχη για την προέλευση δημοφιλών πιάτων των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.

ΠΗΓΗ: Έθνος