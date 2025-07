Τουρκία: Εικόνες αποκάλυψης από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή της Προύσα

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου θυμίζουν αποκάλυψη, με τον ουρανό να έχει σκοτεινιάσει από τους καπνούς και τις φλόγες να κινούνται ανεξέλεγκτα προς κατοικημένες περιοχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στις περιοχές Kestel και Gürsu και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και της ξηρασίας. Μέσα σε λίγες ώρες, χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης έγιναν στάχτη, καταστρέφοντας ένα από τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής. Οι φλόγες προσέγγισαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο Προύρσα–Άγκυρα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ορατότητα μηδενίστηκε από την ένταση του καπνού.

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση του χωριού Karahıdır και άλλων κοντινών οικισμών, καθώς το μέτωπο κινήθηκε επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μαρτυρίες αναφέρουν εκρήξεις σε λατομεία της περιοχής, γεγονός που προκάλεσε πανικό και επιτάχυνε την απομάκρυνση των κατοίκων.

Thank you to people of Turkey rescuing people & dogs from the terrible wildfires in Bursa #Turkey pic.twitter.com/ku2W3PzwgD