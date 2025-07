Συγκλονιστικό Βίντεο: Πανικός σε πτήση της American Airlines – Εκκένωση μετά από καπνούς και φλόγες κάτω από το αεροσκάφος

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντένβερ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος, ένα Boeing 737 MAX 8 της πτήσης 3023, βρισκόταν ακόμα στον διάδρομο. Σύμφωνα με την εταιρεία, και οι 173 επιβάτες καθώς και τα έξι μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

