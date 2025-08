«Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να ζήσω» – Νέο βίντεο με Ισραηλινό όμηρο στη Γάζα, εξαθλιωμένο και σκελετωμένο

Το πιο πρόσφατο αφορά τον 22χρονο Ρομ Μπρασλάβσκι και δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή, με τη συγκατάθεση της οικογένειάς του, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του από την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ. Το βίντεο αποτυπώνει με δραματικό τρόπο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο νεαρός.

«Ονομάζομαι Ρομ Μπρασλάβσκι. Είμαι 22 ετών και κατάγομαι από την Ιερουσαλήμ. Είμαι κρατούμενος της Ισλαμικής Τζιχάντ και βρίσκομαι εδώ σχεδόν δύο χρόνια», ακούγεται να λέει ο 22χρονος, ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το φεστιβάλ Nova.

Στο βίντεο, ο Μπρασλάβσκι εμφανίζεται ξαπλωμένος, εξαντλημένος, αναφέροντας πως πονάει στο πόδι και δεν μπορεί να περπατήσει, ενώ μιλά με δυσκολία λόγω της αδυναμίας από την πείνα.

«Υποφέρω τρομερά. Μια ταλαιπωρία που δεν φαίνεται καλή, το πόδι μου, δεν μπορώ να σταθώ όρθιος ή να πάω στην τουαλέτα», λέει με τρεμάμενη φωνή. «Δεν έχω φαγητό ή κάτι να πιω. Μόνο τρεις κόκκους φαλάφελ έφαγα σήμερα. Χθες, ένα πιάτο ρύζι».

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Δεν μπορώ να ζήσω».

"My name is Rom Braslavski. I am 22 years old from Jerusalem.

I am a prisoner of the Islamic Jihad. I've been here almost two years.

I am suffering terribly. A suffering that doesn't look good, my foot, I cannot stand or go to the bathroom.

I am out of food and drink...

