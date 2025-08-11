«Ο γάρος της ημέρας»: Η νέα απρόσμενη φωτογραφία που έγινε viral - «Η πόρτα ήταν μικρή για drive-through»

Viral έγινε φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται παρκαρισμένο μια «ανάσα» από την είσοδο καταστήματος, με τον χρήστη που την ανέβασε στη σελίδα «ο γάρος της ημέρας», να λέει χαρακτηριστικά «λογικά η πόρτα ήταν μικρή για να το κάνει drive-through».

Δείτε την ανάρτηση: