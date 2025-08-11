Οδηγοί προσοχή: Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο - Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες - Δείτε σε ποιο σημείο

Σε λειτουργία από σήμερα η κινητή μονάδας αφαλάτωσης στα Πότιμα - Πόσα κυβικά μέτρα νερού θα παράγει
Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα Δευτέρα η κινητή μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Πότιμα για την παροχή πόσιμου νερού.
Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σκηνή για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων και διερεύνησης των συνθηκών της σύγκρουσης.
Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί και υπομονετικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των αστυνομικών.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις