Οδηγοί προσοχή: Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο - Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες - Δείτε σε ποιο σημείο

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σκηνή για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων και διερεύνησης των συνθηκών της σύγκρουσης.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί και υπομονετικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των αστυνομικών.