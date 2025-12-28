Έφοδος σε οικία 44χρονου: Εντοπίστηκαν από κάνναβη μέχρι ζυγαριές - Συνέλαβαν 26χρονο που πήγε να αγοράσει μεθαμφεταμίνη

Συγκεκριμένα, γύρω στις 10:00 πριν το μεσημέρι χθες Σάββατο, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο 44χρονο, ενώ αυτός εξήλθε της κατοικίας του και προσπαθούσε να εισέλθει στο αυτοκίνητο του.

Σε έρευνα που έγινε δυνάμει δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκαν στην κατοικία του 44χρονου τα ακόλουθα: - 42 γραμμάρια περίπου κρυσταλλικής ουσίας μεθαμφεταμίνης - 29 χάπια MDMA, γνωστά ως «Ecstasy» - 14 γραμμάρια περίπου φυτικής ύλης κάνναβης - Δύο ζυγαριές ακριβείας με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας - Διάφορα σκεύη καπνίσματος - Χρηματικό ποσό 240 ευρώ.

Στο όχημα του 44χρονου εντοπίστηκε μισοκαπνισμένο τσιγάρο, που περιείχε κάνναβη και βιομηχανοποιημένο καπνό.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, άντρας ηλικίας 26 ετών, μετέβη στην κατοικία του 44χρονου, με πρόθεση να αγοράσει ναρκωτικά, συγκεκριμένα μεθαμφεταμίνη.

Οι 44χρονος και 26χρονος συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ στη συνέχεια επανασυνελήφθησαν και δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) διερευνά την υπόθεση