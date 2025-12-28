Ecommbx
Επιδεινώνεται ο καιρός: Καταιγίδες, παγετός, τσουχτερό κρύο και χιόνια μέχρι την Παραμονή - Δείτε live την εξέλιξη

 28.12.2025 - 07:15
Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το πεδίο των ανέμων σταδιακά μέχρι απόψε θα ενισχυθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια. Από την Τρίτη το βράδυ και μετά, αναμένεται επιδείνωση του καιρού.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο σταδιακά θα στραφούν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και θα ενισχυθούν ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές και θα πνέουν μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα δυτικά και τα βόρεια ισχυροί, 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά και τα νότια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι ταραγμένη και παροδικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό τμήμα του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και στα προσήνεμα παράλια ισχυροί και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά, τα βόρεια και τα νότια θα είναι ταραγμένη και παροδικά μέχρι κυματώδης, ενώ στα ανατολικά θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό τμήμα του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Προοδευτικά μέχρι το μεσημέρι ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Αργά το βράδυ και μετά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σύντομα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι και στα ψηλότερα ορεινά να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Τετάρτη, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι και στα ψηλότερα ορεινά να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Το πεδίο των ανέμων θα είναι σημαντικά ενισχυμένο.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την Τετάρτη αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Παρακολουθείστε ζωντανά την πορεία του καιρού:

 

