Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕργαζόμαστε για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας, λέει ο Αντόνιο Κόστα
ΔΙΕΘΝΗ

Εργαζόμαστε για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας, λέει ο Αντόνιο Κόστα

 27.12.2025 - 22:28
Εργαζόμαστε για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας, λέει ο Αντόνιο Κόστα

Με ανάρτησή τους στο Χ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δηλώνουν ότι είχαν επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο, «προκειμένου να συντονιστούμε ενόψει της αυριανής συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ».

«Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ έχουν ως στόχο να κάνουν την Ουκρανία ισχυρότερη μέσα από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, την ακινητοποίηση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμα και την παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με περαιτέρω μέτρα σε εξέλιξη εάν χρειαστεί.

Μια ισχυρή και ευημερούσα Ουκρανία στην ΕΕ αποτελεί βασική εγγύηση ασφάλειας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας», δηλώνει ο Κόστα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την πλευρά της, δηλώνει ότι «χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο - μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που διαφυλάσσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Και αυτό ενισχύει τις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας της χώρας, ως αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας της ηπείρου μας. Το 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Κρεμλίνο, να διατηρεί την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία και να εργάζεται εντατικά για να συνοδεύσει την Ουκρανία στην πορεία της προς την ένταξή της στην ΕΕ».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα τριήμερα του 2026 και οι αργίες που «χάνονται» επειδή πέφτουν Σάββατο
Μονή Αββακούμ: Μας προσκαλούν για ζεστή σοκολάτα στον Λυθροδόντα οι καθαιρεμένοι μοναχοί - «Με λόγο απλό και καρδιά ανοιχτή»
Άλογο το ’σκασε και έκανε βόλτα στον Πρωταρά - Το βίντεο που έκανε τον γύρο του Facebook
Συγκινεί η χαροκαμένη μάνα του Θανάση: «Μου λείπεις πολύ αγόρι μου ειδικά αυτές τις Άγιες μέρες»
Μόνος στο Σπίτι: Ρεκόρ για το επετειακό γιγαντιαίο σπίτι από τζίντζερμπρεντ των ΜακΆλιστερ
Παραιτήθηκε ο Τσίγκης από κοινοβουλευτικός συνεργάτης του Γιακουμή – Τι αναφέρει στην επιστολή παραίτησης του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Έφυγαν κάνοντας αυτό που ήθελαν, λέει ο πέμπτος της παρέας ορειβατών ο οποίος δεν πήγε μαζί τους την τελευταία στιγμή

 27.12.2025 - 22:06
Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνική λύση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνική λύση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Ουκρανία έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τονίζοντας ότι «αν το Κίεβο δεν επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα ειρηνικά, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη χρήση βίας».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνική λύση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνική λύση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

  •  27.12.2025 - 20:17
Νέοι κανόνες για Κύπριους ταξιδιώτες στην Τουρκία – Τι αλλάζει από το 2026

Νέοι κανόνες για Κύπριους ταξιδιώτες στην Τουρκία – Τι αλλάζει από το 2026

  •  27.12.2025 - 11:06
Χριστούγεννα με αυξημένη κίνηση στα ΤΑΕΠ – 422 επείγουσες κλήσεις σε τρεις μέρες - Σε ετοιμότητα τα δημόσια νοσηλευτήρια

Χριστούγεννα με αυξημένη κίνηση στα ΤΑΕΠ – 422 επείγουσες κλήσεις σε τρεις μέρες - Σε ετοιμότητα τα δημόσια νοσηλευτήρια

  •  27.12.2025 - 11:53
Τραγωδία στα Βαρδούσια: Έφυγαν κάνοντας αυτό που ήθελαν, λέει ο πέμπτος της παρέας ορειβατών ο οποίος δεν πήγε μαζί τους την τελευταία στιγμή

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Έφυγαν κάνοντας αυτό που ήθελαν, λέει ο πέμπτος της παρέας ορειβατών ο οποίος δεν πήγε μαζί τους την τελευταία στιγμή

  •  27.12.2025 - 22:06
Συγκινεί η χαροκαμένη μάνα του Θανάση: «Μου λείπεις πολύ αγόρι μου ειδικά αυτές τις Άγιες μέρες»

Συγκινεί η χαροκαμένη μάνα του Θανάση: «Μου λείπεις πολύ αγόρι μου ειδικά αυτές τις Άγιες μέρες»

  •  27.12.2025 - 18:29
Παραιτήθηκε ο Τσίγκης από κοινοβουλευτικός συνεργάτης του Γιακουμή – Τι αναφέρει στην επιστολή παραίτησης του

Παραιτήθηκε ο Τσίγκης από κοινοβουλευτικός συνεργάτης του Γιακουμή – Τι αναφέρει στην επιστολή παραίτησης του

  •  27.12.2025 - 11:28
Τα τριήμερα του 2026 και οι αργίες που «χάνονται» επειδή πέφτουν Σάββατο

Τα τριήμερα του 2026 και οι αργίες που «χάνονται» επειδή πέφτουν Σάββατο

  •  27.12.2025 - 15:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κλείνει η πρώτη ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ - Το who is who του Τόσιτς!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κλείνει η πρώτη ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ - Το who is who του Τόσιτς!

  •  27.12.2025 - 14:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα