Τραγωδία στα Βαρδούσια: Έφυγαν κάνοντας αυτό που ήθελαν, λέει ο πέμπτος της παρέας ορειβατών ο οποίος δεν πήγε μαζί τους την τελευταία στιγμή

 27.12.2025 - 22:06
Το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας στα Βαρδούσια Φωκίδας, αφού με την συνδρομή ελικοπτέρου ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους, όταν χιονοστιβάδα τους καταπλάκωσε σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, σε υψόμετρο περίπου 2.300 μέτρων.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στον Αθανάσιο Διάκο και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία είχε πραγματοποιήσει και στο παρελθόν.

Ένας φίλος του Γιώργου Δόμαλη, ήταν ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις Αρχές καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τους ορειβάτες και που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν πήγε μαζί τους: «Αδερφικός φίλος του Γιώργου. Ξέραμε πόσο καλά παιδιά ήταν, πόσο φιλικοί, πόσο απλόχερα έδιναν τα πάντα. Λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορούσα να βρεθώ μέσα στις γιορτές στο βουνό. Κάλεσα για να δω τι γίνεται και να πω και χρόνια πολλά αλλά δεν υπήρχε σήμα. Κάλεσα πολλές φορές και μετά ξεκίνησα τη διαδικασία να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αναζήτηση των παιδιών» τόνισε μιλώντας στον Alpha.

«Έφυγαν ουσιαστικά όπως… να πω, τους άρεσε; Τουλάχιστον έφυγαν σε μια δραστηριότητα την οποία επιθυμούσαν να κάνουν όπως όλοι μας, όσα παιδιά ασχολούμαστε με το βουνό. Το βουνό κατά 99% σώζει ζωές και 1% θα πάρει ζωές. Μία χιονοστιβάδα είναι κυρίως αποτέλεσμα καιρικών συνθηκών» πρόσθεσε ο ίδιος.

Μάλιστα αποκάλυψε, ότι για την οικογένεια του φίλου του, είναι διπλό το πένθος, αφού έφυγε από τη ζωή και ο παππούς του: «Την ίδια μέρα που έχασε τον γιο του, έχασε και τον πατέρα του. Έπαιρνε τηλέφωνο τον Γιώργο να τον ενημερώσει ότι πέθανε ο παππούς του και εκείνη την ημέρα χωρίς να ξέρει, είχε χάσει και τον γιο του» περιέγραψε ο φίλος των ορειβατών.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης, καθώς οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.

Η επιχείρηση ανάσυρσης και αερομεταφοράς ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι σοροί μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.

Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνική λύση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Ουκρανία έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τονίζοντας ότι «αν το Κίεβο δεν επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα ειρηνικά, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη χρήση βίας».

