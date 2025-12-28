Ivan Greko: «Ανυπόστατες οι φήμες για παραβίαση όρων, δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του

Μονή Αββακούμ, Ζαβράντωνας, Θανάσης Νικολάου και Γιαννάκη ανάμεσα στις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις το 2025
Το 2025 αποτέλεσε μια από τις πιο φορτισμένες χρονιές για τη Δικαιοσύνη στην Κύπρο, με 13 μεγάλες και πολυσύνθετες δικαστικές υποθέσεις να απασχολούν τα κυπριακά δικαστήρια. Υποθέσεις, που άγγιξαν τον πυρήνα του κράτους δικαίου, από θανάτους ανηλίκων και καταγγελίες για βιασμό, μέχρι σκάνδαλα διαφθοράς, σφετερισμούς περιουσιών στα κατεχόμενα, σοβαρά ποινικά εγκλήματα, αλλά και αποφάσεις που δοκίμασαν τις δικαστικές έδρες.