Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΛευκωσία: Φωτιά σε κουζίνα διώροφης οικίας - Προκλήθηκε από power bank
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λευκωσία: Φωτιά σε κουζίνα διώροφης οικίας - Προκλήθηκε από power bank

 28.12.2025 - 07:57
Λευκωσία: Φωτιά σε κουζίνα διώροφης οικίας - Προκλήθηκε από power bank

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 13 περιστατικά, 7 πυρκαγιές και 6 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στις 13:04 ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε κουζίνα διώροφης οικίας στην Αγλαντζιά.

Η πυρκαγιά που αυτοκατασβέστηκε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής ήταν στον χώρο της κουζίνας και προκάλεσε ζημιές σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Ζημιές από τον καπνό σε όλο τον χώρο της οικίας. Η ιδιοκτήτης απουσίαζε την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Από μέρους μας έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών και εξαερισμός μόνο. Φαίνεται εκ πρώτης οροφής όψεως και από εξετάσεις στη σκηνή σε συνεργασία με την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία,η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πρόβλημα σε συσκευή φόρτισης ηλεκτρονικών υπολογιστών (power bank).

Στις 18:38 ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών στα Λατσιά, Λευκωσία. Από την πυρκαγιά έπαθε εκτεταμένες ζημιές το μπόιλερ υγραερίου της κεντρικής θέρμανσης το οποίο βρισκόταν στο χώρο του μηχανοστασίου. Επίσης από την πυρκαγιά ζημιές υπέστη η υδραυλική και η ηλεκτρική εγκατάσταση της οικίας.

Η παροχή υγραερίου διακόπηκε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση από τα μέλη της υπηρεσίας αναπνευστικών συσκευών, σωλήνων νερού και εξαερισμός. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως η πιθανότητα η αιτία της πυρκαγιάς να είναι ηλεκτρικό πρόβλημα της εγκατάστασης θέρμανσης υγραερίου να μην μπορεί να αποκλειστεί.

 
 
 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφοδος σε οικία 44χρονου: Εντοπίστηκαν από κάνναβη μέχρι ζυγαριές - Συνέλαβαν 26χρονο που πήγε να αγοράσει μεθαμφεταμίνη
Επιδεινώνεται ο καιρός: Καταιγίδες, παγετός, τσουχτερό κρύο και χιόνια μέχρι την Παραμονή - Δείτε live την εξέλιξη
Λευκωσία: Φωτιά σε κουζίνα διώροφης οικίας - Προκλήθηκε από power bank
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ζελένσκι πριν τη συνάντηση με Τραμπ: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη»

 28.12.2025 - 07:48
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

 28.12.2025 - 08:09
Ζελένσκι πριν τη συνάντηση με Τραμπ: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη»

Ζελένσκι πριν τη συνάντηση με Τραμπ: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη»

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε ευθέως τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «δεν θέλει ειρήνη», μετά τη μεγαλύτερη σε διάρκεια αεροπορική επίθεση της χρονιάς στην ουκρανική πρωτεύουσα, την ώρα που το Κίεβο επιχειρεί να ενισχύσει τη διπλωματική του θέση ενόψει πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ζελένσκι πριν τη συνάντηση με Τραμπ: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη»

Ζελένσκι πριν τη συνάντηση με Τραμπ: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη»

  •  28.12.2025 - 07:48
Λευκωσία: Φωτιά σε κουζίνα διώροφης οικίας - Προκλήθηκε από power bank

Λευκωσία: Φωτιά σε κουζίνα διώροφης οικίας - Προκλήθηκε από power bank

  •  28.12.2025 - 07:57
Αλλάζουν οι τιμές στα σχολικά κυλικεία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Αλλάζουν οι τιμές στα σχολικά κυλικεία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

  •  28.12.2025 - 07:44
Έφοδος σε οικία 44χρονου: Εντοπίστηκαν από κάνναβη μέχρι ζυγαριές - Συνέλαβαν 26χρονο που πήγε να αγοράσει μεθαμφεταμίνη

Έφοδος σε οικία 44χρονου: Εντοπίστηκαν από κάνναβη μέχρι ζυγαριές - Συνέλαβαν 26χρονο που πήγε να αγοράσει μεθαμφεταμίνη

  •  28.12.2025 - 07:25
Επιδεινώνεται ο καιρός: Καταιγίδες, παγετός, τσουχτερό κρύο και χιόνια μέχρι την Παραμονή - Δείτε live την εξέλιξη

Επιδεινώνεται ο καιρός: Καταιγίδες, παγετός, τσουχτερό κρύο και χιόνια μέχρι την Παραμονή - Δείτε live την εξέλιξη

  •  28.12.2025 - 07:15
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

  •  28.12.2025 - 08:09
Τα τριήμερα του 2026 και οι αργίες που «χάνονται» επειδή πέφτουν Σάββατο

Τα τριήμερα του 2026 και οι αργίες που «χάνονται» επειδή πέφτουν Σάββατο

  •  27.12.2025 - 15:30
Ονοματάρες και λαβράκια: Οι παίκτες από το εξωτερικό που μπορούν από 01/01 να υπογράψουν για το καλοκαίρι

Ονοματάρες και λαβράκια: Οι παίκτες από το εξωτερικό που μπορούν από 01/01 να υπογράψουν για το καλοκαίρι

  •  28.12.2025 - 08:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα