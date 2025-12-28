Λευκωσία: Φωτιά σε κουζίνα διώροφης οικίας - Προκλήθηκε από power bank

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στις 13:04 ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε κουζίνα διώροφης οικίας στην Αγλαντζιά.

Η πυρκαγιά που αυτοκατασβέστηκε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής ήταν στον χώρο της κουζίνας και προκάλεσε ζημιές σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Ζημιές από τον καπνό σε όλο τον χώρο της οικίας. Η ιδιοκτήτης απουσίαζε την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Από μέρους μας έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών και εξαερισμός μόνο. Φαίνεται εκ πρώτης οροφής όψεως και από εξετάσεις στη σκηνή σε συνεργασία με την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία,η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πρόβλημα σε συσκευή φόρτισης ηλεκτρονικών υπολογιστών (power bank).

Στις 18:38 ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών στα Λατσιά, Λευκωσία. Από την πυρκαγιά έπαθε εκτεταμένες ζημιές το μπόιλερ υγραερίου της κεντρικής θέρμανσης το οποίο βρισκόταν στο χώρο του μηχανοστασίου. Επίσης από την πυρκαγιά ζημιές υπέστη η υδραυλική και η ηλεκτρική εγκατάσταση της οικίας.

Η παροχή υγραερίου διακόπηκε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση από τα μέλη της υπηρεσίας αναπνευστικών συσκευών, σωλήνων νερού και εξαερισμός. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως η πιθανότητα η αιτία της πυρκαγιάς να είναι ηλεκτρικό πρόβλημα της εγκατάστασης θέρμανσης υγραερίου να μην μπορεί να αποκλειστεί.