Ζελένσκι πριν τη συνάντηση με Τραμπ: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη»

Σφοδρή επίθεση στο Κίεβο με νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές

Η ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή διήρκεσε σχεδόν 10 ώρες, με τουλάχιστον δύο νεκρούς και 44 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 519 drones και 40 πυραύλους μέσα σε μία νύχτα.

Οι επιθέσεις έπληξαν κυρίως ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση. Σύμφωνα με τον υπουργό Ολέξι Κουλέμπα, περισσότερα από 40% των κατοικιών στην πρωτεύουσα έμειναν χωρίς θέρμανση, ενώ οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Φωτιές ξέσπασαν σε συνεργεία αυτοκινήτων και πολυκατοικίες, ενώ ηλικιωμένοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν μονάδα φροντίδας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Κιέβου.

«Εμείς θέλουμε ειρήνη, ο Πούτιν είναι άνθρωπος του πολέμου»

Μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας δίπλα στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ στη Νέα Σκοτία, δήλωσε ότι οι επιθέσεις αποδεικνύουν πως η Μόσχα δεν επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου.



«Εμείς θέλουμε ειρήνη. Εκείνος είναι άνθρωπος του πολέμου», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, παρά τις συνομιλίες Ρώσων αξιωματούχων με τις ΗΠΑ, «στην πραγματικότητα μιλούν οι πύραυλοι Kinzhal και τα drones Shahed».





