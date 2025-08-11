Ecommbx
LIKE ONLINE

Το μυστικό της μακροζωίας σύμφωνα με γνωστό νευροεπιστήμονα

 11.08.2025 - 16:46
Το μυστικό της μακροζωίας σύμφωνα με γνωστό νευροεπιστήμονα

Οι επιστήμονες επιμένουν πως ο συνδυασμός μιας ισορροπημένης διατροφής με ένα συνεπές πρόγραμμα γυμναστικής, είναι το μυστικό που πρέπει να ακολουθήσουμε, αν θέλουμε να βοηθήσουμε το σώμα μας – εσωτερικά και εξωτερικά – να παραμείνει υγιές. Και μπορεί στη θεωρία, όλα να είναι ευκολότερα, όμως είναι κοινώς αποδεκτό πως δεν χρειάζεται να «λιώνεις» στο γυμναστήριο για να είσαι υγιής.

Υπάρχουν πιο απλοί, αλλά εξίσου αποτελεσματικοί τρόποι.

Ο γνωστός νευροεπιστήμονας Άντριου Χάμπερμαν ανακάλυψε ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας. Αν η πρώτη απάντηση που σου έρχεται στο μυαλό είναι το τρέξιμο, συνέχισε τη σκέψη. Ναι, το τρέξιμο είναι μία από τις καλύτερες μορφές αερόβιας άσκησης, ωστόσο, σύμφωνα με τον ειδικό, άλλος είναι ο τρόπος γυμναστικής που μπορεί να σου εξασφαλίσει ότι θα ζήσεις περισσότερο. Το κλειδί για μια καλή φυσική κατάσταση βρίσκεται στη μέθοδο της αερόβιας άσκησης με ήπια ένταση, γνωστή ως Zone 2 cardio.

Πρόκειται για μια άσκηση με ήπια ένταση, δηλαδή γύρω στο 60-70% του μέγιστου καρδιακού παλμού μας. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με παραδείγματα, αυτή η μέθοδος αφορά σε δραστηριότητες όπως το δυναμικό περπάτημα, το ελαφρύ ποδήλατο ή η πεζοπορία, που μπορούμε να μιλάμε άνετα χωρίς να λαχανιάζουμε. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, στόχος μας είναι να κάνουμε τουλάχιστον 150 με 200 λεπτά εβδομαδιαίως τέτοιου είδους άσκηση, βελτιώνοντας την καρδιαγγειακή υγεία μας, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μακροχρόνια ευεξία.

Ο Άντριου Χάμπερμαν έχει υιοθετήσει αυτό το πρόγραμμα γυμναστικής στην καθημερινότητά του, κάνοντας μία φορά την εβδομάδα μια ήπια προπόνηση 60-90 λεπτών. Εκείνος προτιμά το τρέξιμο σε χαλαρό ρυθμό, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις κάποιας άλλης μορφής άσκηση. Για την ακρίβεια, ξεκαθαρίζει πως «δεν χρειάζεται να τρέχεις για να επωφεληθείς. Μπορείς να κάνεις πεζοπορία, δυναμικό περπάτημα ή απλώς να κινείσαι περισσότερο μέσα στην ημέρα σου».

Πώς να εντάξεις αυτού του είδους άσκηση στην καθημερινότητά σου

Σύμφωνα με μελέτες, το δυναμικό περπάτημα μπορεί να μειώσει τη βιολογική ηλικία σου έως και 16 χρόνια. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό; Η αερόβια άσκηση επιβραδύνει τη φθορά του χρόνου στο σώμα μας, κρατώντας μας υγιείς.

Τα οφέλη αυτής της μεθόδου είναι τόσο σημαντικά για τη ζωή μας, που ο νευροεπιστήμονας υποστηρίζει πως δεν θα έπρεπε να τη βλέπουμε ως άσκηση, αλλά σαν τρόπο ζωής. Αυτού του είδους η γυμναστική ενισχύει την ενέργειά μας, δεν την εξαντλεί. Αν, λοιπόν, θέλεις να ζήσεις όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια, δεν έχεις παρά να υιοθετήσεις τη «Zone 2». Όχι με υπερβολές, αλλά με συνέπεια, ρυθμό και «έξυπνη» καθημερινή κίνηση – ακόμα και μέσα στο σπίτι.

