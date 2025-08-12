Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξέσπασε πυρκαγιά στην Πάφο κοντά σε κατοικίες – Έγιναν ρίψεις και από πτητικά μέσα

 12.08.2025 - 07:48
Ξέσπασε πυρκαγιά στην Πάφο κοντά σε κατοικίες – Έγιναν ρίψεις και από πτητικά μέσα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 24 περιστατικά,12 πυρκαγιές και 12 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Στις 23:23 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε όχημα παρά την εκκλησία της Αγία Νάπας στη Κοινότητα Καντού Λεμεσού. Από την πυρκαγιά το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές. Επιπρόσθετα από την πυρκαγιά κάηκαν πέντε εκτάρια ξηρά χόρτα ,άγρια βλάστηση, πεύκα.

Στο επεισόδιο παρέμειναν όλα τα οχήματα μέχρι το πρωί.

Με το πρώτο φως της ημέρας απογειώθηκαν δύο πτητικά μέσα για ρίψεις νερού.

Για την πυρκαγιά ανταποκρίθηκαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα από Σταθμούς Λεμεσού , ένα πυροσβεστικό όχημα από Τμήμα Δασών λ, μία Κ.Μ.Π από Υπηρεσία Θήρας και ένα πυροσβεστικό όχημα από Βρετανικές Βάσεις.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σήμερα σε συνεργασία με την Αστυνομία με σοβαρό το ενδεχόμενο εκ πρώτης όψεως η πυρκαγιά να ξεκίνησε από το όχημα και να επεκτάθηκε  στην ύπαιθρο.

Παράλληλα έγινε ανταπόκριση σήμερα (12/08) το πρωί για πυρκαγιά  παρά την Κοινότητα Τάλας στην Πάφο. 

Πρόκειται για ξηρά χόρτα σε πλαγιά βουνού κοντά σε κατοικίες.

Ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς πόλης και επαρχίας Πάφου και έγιναν ρίψεις από δύο πτητικά μέσα για προστασία κατοικιών, οι οποίες προστατεύτηκαν και δεν υφίσταται κίνδυνος.

Οι ομάδες πυρόσβεσης επιχειρούν για πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

 

