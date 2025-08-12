«Φρένο» στις κλοπές: Τοποθετούνται κουτιά ασφαλείας και σε άλλες παραλίες - Δείτε τις περιοχές

Συγκεκριμένα τα κουτιά θα εγκατασταθούν σε έξι σημεία στην παραλία Βρύση και σε δύο σημεία στην παραλία Fig Tree Bay, με 40 κουτιά φύλαξης ανά σημείο.

Σε δελτίο Τύπου του Δήμου αναφέρεται ότι «η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας και της εταιρείας LAG Trading Ltd για την εξασφάλιση άδειας τοποθέτησης κουτιών φύλαξης (beach lockers), υπογράφηκε πρόσφατα από τον Δήμαρχο Γιώργο Νικολέττο και τον εκπρόσωπο της εταιρείας Λάμπρο Αντωνίου».

Συγκεκριμένα, «στο πλαίσιο της σύμβασης, θα τοποθετηθούν κουτιά φύλαξης συνολικά σε οκτώ σημεία και πιο συγκεκριμένα έξι σημεία στην παραλία Βρύση και σε δύο σημεία στην παραλία Fig Tree Bay, με 40 κουτιά φύλαξης ανά σημείο. Τα lockers θα προσφέρουν ασφάλεια και ευκολία στους λουόμενους και επισκέπτες των παραλιών, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής εμπειρίας», αναφέρεται.

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, ανέφερε πως «η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης των υποδομών στις παραλίες του Δήμου και στην παροχή σύγχρονων, πρακτικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επισκεπτών, ενισχύοντας παράλληλα την εικόνα του Δήμου ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού».

Πηγή: ΚΥΠΕ