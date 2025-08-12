Ecommbx
Άτυπο ΣΕΥ: Η Λευκωσία ζήτησε άμεση κινητοποίηση ΕΕ για απελευθέρωση πέντε Ε/Κ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άτυπο ΣΕΥ: Η Λευκωσία ζήτησε άμεση κινητοποίηση ΕΕ για απελευθέρωση πέντε Ε/Κ

12.08.2025 - 07:30

 12.08.2025 - 07:30
Άτυπο ΣΕΥ: Η Λευκωσία ζήτησε άμεση κινητοποίηση ΕΕ για απελευθέρωση πέντε Ε/Κ

Το θέμα της συνεχιζόμενης παράνομης κράτησης των πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών από τις κατοχικές δυνάμεις, έθεσε η Κυπριακή Δημοκρατία κατά την παρέμβασή της στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της ΕΕ, τη Δευτέρα, τονίζοντας την αναγκαιότητα για άμεση κινητοποίηση τόσο των θεσμών της ΕΕ όσο και των κρατών μελών της μέσω άσκησης πιέσεων προς την Τουρκία για απελευθέρωσή τους.

Το άτυπο ΣΕΥ πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Συμβούλιο, το οποίο διενεργήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπήθηκε από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβη Θεοδώρα Κωνσταντινίδου.

«Τα ζητήματα που απασχόλησαν το ΣΕΥ ήταν η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας εν όψει και της επικείμενης συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο Πρόεδρο, καθώς επίσης και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», προστίθεται.

Κατά την παρέμβασή της, και εν συνεχεία των διαβημάτων που προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, η Κυπριακή Δημοκρατία, πέραν των θεμάτων προ ημερησίας διατάξεως, η κ. Κωνσταντινίδου «έθεσε επιτακτικά το θέμα της συνεχιζόμενης παράνομης κράτησης των πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών από τις κατοχικές δυνάμεις», σημειώνεται.

«Τονίστηκε δε η αναγκαιότητα για άμεση κινητοποίηση τόσο των θεσμών της ΕΕ όσο και των κρατών μελών της μέσω άσκησης πιέσεων προς την Τουρκία για απελευθέρωση των συμπολιτών μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά συγκυρία, με το Κυπριακό να επιστρέφει στη διεθνή ατζέντα και με τον ΔΗΣΥ να επιχειρεί ανασύνταξη μετά από μια περίοδο πολιτικών ανακατατάξεων, η δημόσια παρέμβαση του Νίκου Αναστασιάδη μέσω επιστολής προς την ηγεσία του κόμματος επαναφέρει στο προσκήνιο παλαιότερες, αλλά ανοιχτές, πληγές.

