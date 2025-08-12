Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι έφτιαξε το «Viagra για γυναίκες»: Η διαφορά του από το αντρικό

Μία επιστήμονας στη Νέα Ζηλανδία ισχυρίστηκε ότι εφηύρε το «Viagra για γυναίκες», που θα μπορούσε να αποτελέσει πρωτοποριακή ανακάλυψη στον κόσμο της ιατρικής.

Το Viagra είναι ένα δημοφιλές, με τα στατιστικά στοιχεία να δείχνουν ότι πάνω από τους μισούς άνδρες ηλικίας μεταξύ 40 και 70 ετών υποφέρουν από στυτική δυσλειτουργία. Το φάρμακο αυτό, λειτουργεί αυξάνοντας τη ροή του αίματος στο ανδρικό μόριο κατά την διάρκεια της σεξουαλικής διέγερσης, κάτι που επιτυγχάνεται με τη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων στο στήθος.

Η διαφορά του γυναικείου Viagra

Το «Viagra για γυναίκες» λειτουργεί διαφορετικά. Στοχεύοντας σε άτομα άνω των 50 ετών, ο εφευρέτης του φαρμάκου ελπίζει στη χρήση του μετά από ορισμένες δοκιμές του. Η Dr. Iona Weir εφηύρε το «Myregyna» ως ένα μη ορμονικό προϊόν, το οποίο βοηθά τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με τις βιολογικές αλλαγές στο σώμα τους.

Στην ιστοσελίδα, αναφέρεται ότι μπορεί να υποστηρίξει την «υγεία και την άνεση του ουροποιητικού συστήματος» και να υποστηρίξει τη «φυσική λίπανση και ανθεκτικότητα της γεννητικής περιοχής», καθώς και να αυξήσει την αίσθηση κατά τη σεξουαλική επαφή.

Η Νεοζηλανδή επιστήμονας εξήγησε ότι το προϊόν «βελτιώνει τη σεξουαλική απόκριση και τη σεξουαλική λειτουργία», όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των δοκιμών. «Στην πραγματικότητα ενισχύει τη φυσική ενυδάτωση», ανέφερε.

«Αυτή θα είναι η πρώτη μη ορμονική θεραπεία που θα σας δώσει πίσω τη σεξουαλική σας ζωή», πρόσθεσε.

Οι πωλήσεις του αναμένονται τεράστιες

Η εταιρεία Weir Science, προβλέπει ότι οι πωλήσεις του φυτικού φαρμάκου θα ξεπεράσουν τα 7,5 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως. Το προϊόν φαίνεται να αντιστρέφει τις επιπτώσεις του Ουρογεννητικού Συνδρόμου της Εμμηνόπαυσης, το οποίο προκαλείται από τη μείωση της παραγωγής οιστρογόνων. Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σεξουαλική λειτουργία, καθώς τα συμπτώματα της πάθησης περιλαμβάνουν ξηρότητα του κόλπου, επώδυνη σεξουαλική επαφή και επείγουσα και συχνοουρία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Dr Weir βρίσκεται σε συνομιλίες με δύο παγκόσμιες φαρμακευτικές εταιρείες για την προώθηση του συγκεκριμένου φαρμάκου.

Πηγή: gazzetta.gr