Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΕπιστήμονας ισχυρίζεται ότι έφτιαξε το «Viagra για γυναίκες»: Η διαφορά του από το αντρικό
LIKE ONLINE

Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι έφτιαξε το «Viagra για γυναίκες»: Η διαφορά του από το αντρικό

 12.08.2025 - 07:27
Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι έφτιαξε το «Viagra για γυναίκες»: Η διαφορά του από το αντρικό

Βιολόγος στη Νέα Ζηλανδία ισχυρίζεται ότι έφτιαξε το «Viagra για γυναίκες», μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να αποδειχθεί πρωτοποριακή στον κόσμο της ιατρικής.

Μία επιστήμονας στη Νέα Ζηλανδία ισχυρίστηκε ότι εφηύρε το «Viagra για γυναίκες», που θα μπορούσε να αποτελέσει πρωτοποριακή ανακάλυψη στον κόσμο της ιατρικής.

Το Viagra είναι ένα δημοφιλές, με τα στατιστικά στοιχεία να δείχνουν ότι πάνω από τους μισούς άνδρες ηλικίας μεταξύ 40 και 70 ετών υποφέρουν από στυτική δυσλειτουργία. Το φάρμακο αυτό, λειτουργεί αυξάνοντας τη ροή του αίματος στο ανδρικό μόριο κατά την διάρκεια της σεξουαλικής διέγερσης, κάτι που επιτυγχάνεται με τη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων στο στήθος.

Η διαφορά του γυναικείου Viagra

Το «Viagra για γυναίκες» λειτουργεί διαφορετικά. Στοχεύοντας σε άτομα άνω των 50 ετών, ο εφευρέτης του φαρμάκου ελπίζει στη χρήση του μετά από ορισμένες δοκιμές του. Η Dr. Iona Weir εφηύρε το «Myregyna» ως ένα μη ορμονικό προϊόν, το οποίο βοηθά τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με τις βιολογικές αλλαγές στο σώμα τους.

Στην ιστοσελίδα, αναφέρεται ότι μπορεί να υποστηρίξει την «υγεία και την άνεση του ουροποιητικού συστήματος» και να υποστηρίξει τη «φυσική λίπανση και ανθεκτικότητα της γεννητικής περιοχής», καθώς και να αυξήσει την αίσθηση κατά τη σεξουαλική επαφή.

Η Νεοζηλανδή επιστήμονας εξήγησε ότι το προϊόν «βελτιώνει τη σεξουαλική απόκριση και τη σεξουαλική λειτουργία», όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των δοκιμών. «Στην πραγματικότητα ενισχύει τη φυσική ενυδάτωση», ανέφερε.

«Αυτή θα είναι η πρώτη μη ορμονική θεραπεία που θα σας δώσει πίσω τη σεξουαλική σας ζωή», πρόσθεσε.

Οι πωλήσεις του αναμένονται τεράστιες

Η εταιρεία Weir Science, προβλέπει ότι οι πωλήσεις του φυτικού φαρμάκου θα ξεπεράσουν τα 7,5 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως. Το προϊόν φαίνεται να αντιστρέφει τις επιπτώσεις του Ουρογεννητικού Συνδρόμου της Εμμηνόπαυσης, το οποίο προκαλείται από τη μείωση της παραγωγής οιστρογόνων. Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σεξουαλική λειτουργία, καθώς τα συμπτώματα της πάθησης περιλαμβάνουν ξηρότητα του κόλπου, επώδυνη σεξουαλική επαφή και επείγουσα και συχνοουρία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Dr Weir βρίσκεται σε συνομιλίες με δύο παγκόσμιες φαρμακευτικές εταιρείες για την προώθηση του συγκεκριμένου φαρμάκου.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ψήνεται» η Κύπρος: Μέχρι πού θα φτάσει ο υδράργυρος; - Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα – Δείτε αναλυτικά το «μενού»
Πρωταράς: Νέο σύστημα σε ντουσιέρες και ποδολουτήρες με…ηλεκτρονική πληρωμή – Σε ποιες παραλίες θα εγκατασταθεί – Πώς λειτουργεί; - Φωτογραφίες
«Έπεσαν» πυροβολισμοί  εναντίον οικίας στη Λεμεσό – Σε συναγερμό οι Αρχές
Έτρεχε η Πυροσβεστική – Ξέσπασε πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυτοκίνητο
Ληστεία σε αρτοποιείο στην Αγία Νάπα – Χειροπέδες σε 29χρονο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτές είναι οι 5 καθημερινές συνήθειες που «σκοτώνουν» τη λίμπιντο σου: Η 4η είναι η πιο ύπουλη

 12.08.2025 - 07:22
Επόμενο άρθρο

Άτυπο ΣΕΥ: Η Λευκωσία ζήτησε άμεση κινητοποίηση ΕΕ για απελευθέρωση πέντε Ε/Κ

 12.08.2025 - 07:30
Ο ΔΗΣΥ σε κρίση ταυτότητας - Η επιστολή Αναστασιάδη - Η αμηχανία της Πινδάρου και οι ανοιχτές πληγές του παρελθόντος

Ο ΔΗΣΥ σε κρίση ταυτότητας - Η επιστολή Αναστασιάδη - Η αμηχανία της Πινδάρου και οι ανοιχτές πληγές του παρελθόντος

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά συγκυρία, με το Κυπριακό να επιστρέφει στη διεθνή ατζέντα και με τον ΔΗΣΥ να επιχειρεί ανασύνταξη μετά από μια περίοδο πολιτικών ανακατατάξεων, η δημόσια παρέμβαση του Νίκου Αναστασιάδη μέσω επιστολής προς την ηγεσία του κόμματος επαναφέρει στο προσκήνιο παλαιότερες, αλλά ανοιχτές, πληγές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο ΔΗΣΥ σε κρίση ταυτότητας - Η επιστολή Αναστασιάδη - Η αμηχανία της Πινδάρου και οι ανοιχτές πληγές του παρελθόντος

Ο ΔΗΣΥ σε κρίση ταυτότητας - Η επιστολή Αναστασιάδη - Η αμηχανία της Πινδάρου και οι ανοιχτές πληγές του παρελθόντος

  •  12.08.2025 - 06:20
«Έπεσαν» πυροβολισμοί  εναντίον οικίας στη Λεμεσό – Σε συναγερμό οι Αρχές

«Έπεσαν» πυροβολισμοί  εναντίον οικίας στη Λεμεσό – Σε συναγερμό οι Αρχές

  •  12.08.2025 - 06:37
Άτυπο ΣΕΥ: Η Λευκωσία ζήτησε άμεση κινητοποίηση ΕΕ για απελευθέρωση πέντε Ε/Κ

Άτυπο ΣΕΥ: Η Λευκωσία ζήτησε άμεση κινητοποίηση ΕΕ για απελευθέρωση πέντε Ε/Κ

  •  12.08.2025 - 07:30
Στάχτη και αποκαΐδια έγινε το αυτοκίνητο στο Καντού – Ξύπνησε ο πύρινος εφιάλτης από τις φλόγες – Συγκλονίζουν τα βίντεο

Στάχτη και αποκαΐδια έγινε το αυτοκίνητο στο Καντού – Ξύπνησε ο πύρινος εφιάλτης από τις φλόγες – Συγκλονίζουν τα βίντεο

  •  12.08.2025 - 07:13
Καταβλήθηκαν €139,622 για τους μισθούς 126 πυρόπληκτων εργαζομένων - Συνεχίζεται η διαδικασία του Υπουργείου Εργασίας

Καταβλήθηκαν €139,622 για τους μισθούς 126 πυρόπληκτων εργαζομένων - Συνεχίζεται η διαδικασία του Υπουργείου Εργασίας

  •  12.08.2025 - 08:59
Πρωταράς: Νέο σύστημα σε ντουσιέρες και ποδολουτήρες με…ηλεκτρονική πληρωμή – Σε ποιες παραλίες θα εγκατασταθεί – Πώς λειτουργεί; - Φωτογραφίες

Πρωταράς: Νέο σύστημα σε ντουσιέρες και ποδολουτήρες με…ηλεκτρονική πληρωμή – Σε ποιες παραλίες θα εγκατασταθεί – Πώς λειτουργεί; - Φωτογραφίες

  •  12.08.2025 - 06:30
«Φρένο» στις κλοπές: Τοποθετούνται κουτιά ασφαλείας και σε άλλες παραλίες - Δείτε τις περιοχές

«Φρένο» στις κλοπές: Τοποθετούνται κουτιά ασφαλείας και σε άλλες παραλίες - Δείτε τις περιοχές

  •  12.08.2025 - 07:43
«Στον φούρνο» η Κύπρος: Απανωτές οι προειδοποιήσεις - Οι θερμότερες μέρες του Αυγούστου - Πως αλλάζει το σκηνικό τον Δεκαπενταύγουστο

«Στον φούρνο» η Κύπρος: Απανωτές οι προειδοποιήσεις - Οι θερμότερες μέρες του Αυγούστου - Πως αλλάζει το σκηνικό τον Δεκαπενταύγουστο

  •  12.08.2025 - 06:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα