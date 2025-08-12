Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Αυτές είναι οι 5 καθημερινές συνήθειες που «σκοτώνουν» τη λίμπιντο σου: Η 4η είναι η πιο ύπουλη

 12.08.2025 - 07:22
Αυτές είναι οι 5 καθημερινές συνήθειες που «σκοτώνουν» τη λίμπιντο σου: Η 4η είναι η πιο ύπουλη

Από τη διατροφή μέχρι το κινητό πριν τον ύπνο – Δες τις 5 καθημερινές συνήθειες που κλέβουν την επιθυμία σου χωρίς να το καταλάβεις.

Η χαμηλή λίμπιντο δεν είναι πάντα θέμα σχέσης ή ηλικίας. Συχνά, η αιτία κρύβεται σε απλές καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν τις ορμόνες, την ενέργεια και την ψυχολογία μας – χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν πέντε βασικοί «κλέφτες» της σεξουαλικής επιθυμίας που συναντάμε στην καθημερινότητα, και η αλλαγή τους μπορεί να φέρει θεαματικά αποτελέσματα.


1. Διατροφή που ρίχνει τις ορμόνες

Η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, ζάχαρης και έτοιμων γευμάτων μπορεί να προκαλέσει φλεγμονές, ορμονικές διαταραχές και μείωση της λίμπιντο. Έλλειψη θρεπτικών συστατικών όπως μαγνήσιο και ψευδάργυρος συνδέεται άμεσα με μειωμένη σεξουαλική λειτουργία.

Η λύση: Εμπλούτισε το πιάτο σου με υγιή λιπαρά, πρωτεΐνες και φρέσκα λαχανικά για καλύτερη κυκλοφορία και ορμονική ισορροπία.

2. Οθόνες πριν τον ύπνο

Το μπλε φως από κινητά, tablet και τηλεοράσεις καταστέλλει τη μελατονίνη, επηρεάζοντας τον ύπνο και την παραγωγή ορμονών όπως τεστοστερόνη και οιστρογόνα. Παράλληλα, η υπερδιέγερση από το scrolling μειώνει τη συναισθηματική σύνδεση. Η λύση: Βάλε «ψηφιακή απαγόρευση» 1 ώρα πριν τον ύπνο.

3. Καλλυντικά με χημικά που μιμούνται ορμόνες

Προϊόντα όπως σαμπουάν, κρέμες και αποσμητικά μπορεί να περιέχουν ενδοκρινικούς διαταράκτες (EDCs) που μιμούνται ή μπλοκάρουν τις φυσικές ορμόνες. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να ρίξει τη λίμπιντο και να επηρεάσει τη γονιμότητα. Η λύση: Προτίμησε προϊόντα χωρίς parabens, phthalates και συνθετικά αρώματα.

4. Αλκοόλ – ο «αόρατος» εχθρός

Ένα ποτήρι κρασί μπορεί να χαλαρώνει, αλλά η συχνή κατανάλωση μειώνει την ευαισθησία, την ορμονική παραγωγή και την αντοχή. Η λύση: Δοκίμασε περιόδους χωρίς αλκοόλ και παρατήρησε τη διαφορά στην ενέργεια και την επιθυμία σου.


5. Στρες και κακός ύπνος

Η χρόνια πίεση αυξάνει την κορτιζόλη, η οποία καταστέλλει τις σεξουαλικές ορμόνες. Ο συνδυασμός με ελλιπή ύπνο αποδυναμώνει την ψυχική και σωματική διάθεση για οικειότητα. Η λύση: Εφάρμοσε τεχνικές χαλάρωσης όπως η «box breathing» για να μειώσεις άμεσα το στρες.

Πηγή: gazzetta.gr

