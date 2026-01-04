Λάρνακα - μυστήρια υπόθεση: Καταθέσεις για το θάνατο του 78χρονου - Σοβαρή η κατάσταση των τριών στο νοσοκομείο - Φωτογραφία από το σημείο

Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 04.01.2026 - 21:48
Απαντήσεις ψάχνουν γύρω από τη μυστήρια υπόθεση στη Λάρνακα μετά το τραγικό τέλος του 78χρονου καθώς και μετά την εισαγωγή των τεσσάρων προσώπων στο νοσοκομείο, με τον ένα να βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση στη ΜΕΘ.

Στη λήψη καταθέσεων θα προχωρήσουν για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και πως μετά από κατανάλωση ροφήματος σε οικία στην οποία πέθανε ένας 78χρονος και άλλα τέσσερα πρόσωπα μαζί και η γυναίκα του θανόντα νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Μυστήρια υπόθεση στη Λάρνακα: Στο μικροσκόπιο ψυγείο νερού – Σε κομματώδη κατάσταση ο ένας από τους 3 στο νοσοκομείο

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγός του άτυχου 78χρονου κρατήθηκε για νοσηλεία, καθώς η κατάστασή της ήταν σοβαρή, ενώ ο ηλικιωμένος άντρας επέστρεψε στο σπίτι του στην αρχή.

Λίγε ώρες αργότερα ο 78χρονος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενή του, ενώ σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα και γείτονες μετέβησαν στην οικογένεια προκειμένου να συμπαρασταθούν.

Εκεί φαίνεται να κατανάλωσαν όλοι συγκεκριμένο ρόφημα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μυστήρια υπόθεση στη Λάρνακα: Ένας νεκρός και 3 άτομα σοβαρά στο νοσοκομείο – Συναντήθηκαν στο ίδιο σπίτι

Τρία πρόσωπα νοσηλευόνται εκ των οποίων το ένα βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση, ενώ η σύζυγος του άτυχου ηλικιωμένου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Η αστυνομία περισυνέλλεξε για εξετάσεις ένα ψυγείο νερού που υπήρχε στον χώρο και φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε.

Την ίδια ώρα οι έρευνες επικεντρώνονται στο τι άλλο ίσως περιείχε το νερό που κατανάλωσαν από το συγκεκριμένο ψυγείο.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο:

 

