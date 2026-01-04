Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγαίνει μπροστά η Αννίτα μετά την καταγγελία ξυλοδαρμού από βουλευτή - «Εκτός ψηφοδελτίου...» - Ζητά να αποποιηθεί την ασυλία του

 04.01.2026 - 23:12
Βγαίνει μπροστά η Αννίτα μετά την καταγγελία ξυλοδαρμού από βουλευτή - «Εκτός ψηφοδελτίου...» - Ζητά να αποποιηθεί την ασυλία του

Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ η Αννίτα Δημητρίου μετά την καταγγελία κατά βουλευτή στη Λεμεσό από γυναίκα για ξυλοδαρμό της.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Καταγγελία εναντίον Βουλευτή: Προβληματισμός στον ΔΗΣΥ - Εν αναμονή οδηγιών Νομικής Υπηρεσίας για άρση ασυλίας του

«Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας.Παράλληλα, ο Βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγηση μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σάλος στη Λεμεσό: Γυναίκα κατήγγειλε Βουλευτή για ξυλοδαρμό

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νίκος Σύκας: Απαντά ο καταγγελλόμενος βουλευτής – «Νιώθω σοκαρισμένος»

