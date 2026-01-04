Βγαίνει μπροστά η Αννίτα μετά την καταγγελία ξυλοδαρμού από βουλευτή - «Εκτός ψηφοδελτίου...» - Ζητά να αποποιηθεί την ασυλία του

«Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας.Παράλληλα, ο Βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγηση μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες».