Νίκος Σύκας: Απαντά ο καταγγελλόμενος βουλευτής – «Νιώθω σοκαρισμένος»

Η καταγγελία αφορούσε φερόμενο ξυλοδαρμό γυναίκας ενώ βρίσκονταν στο εξωτερικό.
Αυτούσια η ανάρτησή του:
Λυπούμαι πραγματικά που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω δημοσίως δημοσιεύματα και σχόλια τα οποία με εμπλέκουν σε υπό διερεύνηση καταγγελία και επιθυμώ να τονίσω τα εξής:
* Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου.
* Νιώθω σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η καταγγελία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, προτού καν αξιολογηθεί η οποιαδήποτε μαρτυρία και προτού κληθώ να δώσω τη δική μου κατάθεση για τα γεγονότα.
* Παρόλα αυτά, δηλώνω ότι σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα.
Τέλος, επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα μου δικαιώματα.