Νίκος Σύκας: Απαντά ο καταγγελλόμενος βουλευτής – «Νιώθω σοκαρισμένος»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Σύκας: Απαντά ο καταγγελλόμενος βουλευτής – «Νιώθω σοκαρισμένος»

 04.01.2026 - 23:20
Σε ανάρτηση προχώρησε αργά το βράδυ της Κυριακής μετά τον σάλο που ξέσπασε για την καταγγελία εις βάρος του ο Νίκος Σύκας, βουλευτής του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό.

Η καταγγελία αφορούσε φερόμενο ξυλοδαρμό γυναίκας ενώ βρίσκονταν στο εξωτερικό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βγαίνει μπροστά η Αννίτα μετά την καταγγελία ξυλοδαρμού από βουλευτή - «Εκτός ψηφοδελτίου...» - Ζητά να αποποιηθεί την ασυλία του

Αυτούσια η ανάρτησή του:

 

Λυπούμαι πραγματικά που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω δημοσίως δημοσιεύματα και σχόλια τα οποία με εμπλέκουν σε υπό διερεύνηση καταγγελία και επιθυμώ να τονίσω τα εξής:

* Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου.

* Νιώθω σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η καταγγελία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, προτού καν αξιολογηθεί η οποιαδήποτε μαρτυρία και προτού κληθώ να δώσω τη δική μου κατάθεση για τα γεγονότα. 

* Παρόλα αυτά, δηλώνω ότι σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα. 

Τέλος, επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα μου δικαιώματα.

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

 04.01.2026 - 23:12
Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ η Αννίτα Δημητρίου μετά την καταγγελία κατά βουλευτή στη Λεμεσό από γυναίκα για ξυλοδαρμό της.

