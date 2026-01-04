Νίκος Σύκας: Απαντά ο καταγγελλόμενος βουλευτής – «Νιώθω σοκαρισμένος»

Η καταγγελία αφορούσε φερόμενο ξυλοδαρμό γυναίκας ενώ βρίσκονταν στο εξωτερικό.

Αυτούσια η ανάρτησή του:

Λυπούμαι πραγματικά που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω δημοσίως δημοσιεύματα και σχόλια τα οποία με εμπλέκουν σε υπό διερεύνηση καταγγελία και επιθυμώ να τονίσω τα εξής:

* Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου.

* Νιώθω σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η καταγγελία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, προτού καν αξιολογηθεί η οποιαδήποτε μαρτυρία και προτού κληθώ να δώσω τη δική μου κατάθεση για τα γεγονότα.

* Παρόλα αυτά, δηλώνω ότι σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα.

Τέλος, επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα μου δικαιώματα.