Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠαράνομη κράτηση 5 Ε/κ - Συνεχίζεται την Πέμπτη το «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ - Συνεχίζεται την Πέμπτη το «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα

 12.08.2025 - 13:52
Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ - Συνεχίζεται την Πέμπτη το «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα

Την Πέμπτη αναμένεται να συνεχιστεί στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία η υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων που «κατηγορούνται» από τις κατοχικές αρχές.

Ο ένας εκ των πέντε αντιμετωπίζει την «κατηγορία» της εισόδου στα κατεχόμενα «χωρίς να υποβληθεί στις διαδικασίες μετανάστευσης», ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις «κατηγορούνται» για «παροχή βοήθειας» στο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη «εκδίκαση» της υπόθεσης, πριν από δύο εβδομάδες, το εν λόγω «δικαστήριο» είχε διατάξει την προσωρινή κράτηση και των πέντε Ελληνοκυπρίων στις «κεντρικές φυλακές» στην κατεχόμενη Λευκωσία, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 13 ημέρες, εν αναμονή της «δίκης» τους.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε προηγούμενη «απόφαση» του «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο.

Το «δικαστήριο» εκείνο είχε εγκρίνει αίτημα για προσωρινή κράτηση δύο εκ των πέντε Ελληνοκυπρίων για διάστημα έως και τρεις μήνες, με βάση τον ισχυρισμό ότι εισήλθαν χωρίς άδεια σε οικιστικό συγκρότημα στην περιοχή και «συνέλεγαν πληροφορίες κρατώντας έναν μπλε φάκελο». 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για γυναίκα στη Λευκωσία: Πτερύγιο ανεμιστήρα εκσφενδονίστηκε στο πρόσωπο της - Τι διερευνάται
Πρωταράς: Νέο σύστημα σε ντουσιέρες και ποδολουτήρες με…ηλεκτρονική πληρωμή – Σε ποιες παραλίες θα εγκατασταθεί – Πώς λειτουργεί; - Φωτογραφίες
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Προσέγγισαν με μοτοσικλέτα την οικία και άνοιξαν πυρ - Νέα στοιχεία ενώπιον των Αρχών
Χειροπέδες σε άλλους δύο για τα έξι κιλά κάνναβης σε διαμέρισμα
Σ’ αρέσουν τα γλυκά και κάνεις διακοπές σε Πρωτάρα και Αγ. Νάπα; - Δες εδώ 15+1 spot με παγωτά, γλυκά, βάφλες και κρέπες
«Ψήνεται» η Κύπρος: Μέχρι πού θα φτάσει ο υδράργυρος; - Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα – Δείτε αναλυτικά το «μενού»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΗΚ: Λόγω εσωτερικής βλάβης σε μετασχηματιστή η διακοπή ρεύματος

 12.08.2025 - 13:49
Επόμενο άρθρο

Απίστευτο: Μία 20χρονη είχε ανεξέλεγκτους οργασμούς «στα καλά καθούμενα» – Η θεραπεία που έλυσε το πρόβλημα

 12.08.2025 - 13:59
Λετυμπίωτης: «Η Κύπρος καλωσορίζει προσπάθειες των ΗΠΑ, σταθερή η υποστήριξη Ουκρανίας»

Λετυμπίωτης: «Η Κύπρος καλωσορίζει προσπάθειες των ΗΠΑ, σταθερή η υποστήριξη Ουκρανίας»

Η Κύπρος καλωσορίζει τις μεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ προς επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη βούληση της Ουκρανίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι παραμένει η σταθερή υποστήριξη στην Ουκρανία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπίωτης: «Η Κύπρος καλωσορίζει προσπάθειες των ΗΠΑ, σταθερή η υποστήριξη Ουκρανίας»

Λετυμπίωτης: «Η Κύπρος καλωσορίζει προσπάθειες των ΗΠΑ, σταθερή η υποστήριξη Ουκρανίας»

  •  12.08.2025 - 13:21
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Προσέγγισαν με μοτοσικλέτα την οικία και άνοιξαν πυρ - Νέα στοιχεία ενώπιον των Αρχών

Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Προσέγγισαν με μοτοσικλέτα την οικία και άνοιξαν πυρ - Νέα στοιχεία ενώπιον των Αρχών

  •  12.08.2025 - 11:34
Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ - Συνεχίζεται την Πέμπτη το «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα

Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ - Συνεχίζεται την Πέμπτη το «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα

  •  12.08.2025 - 13:52
Μελετήθηκε από Αστυνομία η έκθεση για ΤΑΚΑΤΑ – Σε επαφή με Νομική Υπηρεσία για τα επόμενα βήματα

Μελετήθηκε από Αστυνομία η έκθεση για ΤΑΚΑΤΑ – Σε επαφή με Νομική Υπηρεσία για τα επόμενα βήματα

  •  12.08.2025 - 13:30
Έντονη ανησυχία για την εξαφάνιση 13χρονου στη Λευκωσία - Αναφορές ότι δεχόταν bullying από μεγαλύτερα παιδιά

Έντονη ανησυχία για την εξαφάνιση 13χρονου στη Λευκωσία - Αναφορές ότι δεχόταν bullying από μεγαλύτερα παιδιά

  •  12.08.2025 - 12:56
Έρχονται πρόστιμα για όσους χρησιμοποιούν λάθος τις λωρίδες στους αυτοκινητόδρομους - Ποιο το ύψος και τι θα ισχύει

Έρχονται πρόστιμα για όσους χρησιμοποιούν λάθος τις λωρίδες στους αυτοκινητόδρομους - Ποιο το ύψος και τι θα ισχύει

  •  12.08.2025 - 11:02
«Ξάφρισε» περίπτερο με τσιγάρα αξίας χιλιάδων ευρώ - Τον «έκαψε» μαρτυρία και συνελήφθη μαζί με 39χρονη

«Ξάφρισε» περίπτερο με τσιγάρα αξίας χιλιάδων ευρώ - Τον «έκαψε» μαρτυρία και συνελήφθη μαζί με 39χρονη

  •  12.08.2025 - 12:52
Διπλωματικός πυρετός πριν την κρίσιμη σύνοδο στην Αλάσκα: Η ενόχληση Τραμπ με τον Ζελένσκι και οι φόβοι των Ευρωπαίων ηγετών

Διπλωματικός πυρετός πριν την κρίσιμη σύνοδο στην Αλάσκα: Η ενόχληση Τραμπ με τον Ζελένσκι και οι φόβοι των Ευρωπαίων ηγετών

  •  12.08.2025 - 10:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα