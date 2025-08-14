Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Ταλαιπωρούν πολίτες μέσα στον καύσωνα» γράφει ότι πάλι η διαθεσιμότητα των συμβατικών μονάδων, την ώρα που 'σβήνουν' τα φωτοβολταϊκά, δεν μπορούσε να καλύψει τη ζήτηση σε ρεύμα. Προβάλλει επίσης τον πύρινο κλοιό στον οποίο βρίσκεται η Ελλάδα με τα μεγαλύτερα μέτωπα να βρίσκονται σε Πάτρα, Πρέβεζα και Ζάκυνθο. Γράφει επίσης ότι αυξήθηκαν οι τιμές και οι εισαγωγές το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Τα ‘θα’ και η απραξία μας βυθίζουν στο σκοτάδι» και γράφει ότι έρμαιο συνεχών διακοπών ρεύματος είναι η Κύπρος, εν μέσω καύσωνα αλλά και θερινών διακοπών και 30 μήνες μετά που ανέλαβε η κυβέρνηση Ν. Χριστοδουλίδη, δεν εκπόνησε κανέναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό. Αλλού προβάλλει καταγγελίες για παράνομο σκυβαλότοπο στην Τρεμιθούσα στην Πάφο και στην περιοχή Σουνίου Ζανατζιάς – Καντού. Γράφει επίσης ότι κοκαΐνη αξίας χιλιάδων ευρώ εντοπίστηκε στη Λεμεσό.

«Ο Φιλελεύθερος» κάτω από τον τίτλο «51 χρόνια και η πληγεί αιμορραγεί» γράφει στο κύριο του θέμα ότι η Κύπρος βυθίστηκε ξανά στον εφιάλτη με τη σημερινή 51η επέτειο της δεύτερης φάσης της εισβολής με την κατάληψη της Αμμοχώστου, Μόρφου και Καρπασίας. Προβάλλει επίσης μαρτυρία Ελδυκάριου του 1974, του Αθανάσιου Χρυσάφη ότι οι Τούρκοι δεν θα έμπαιναν στην Κύπρο εάν εφαρμοζόταν το σχέδιο άμυνας «Αφροδίτη 3». Αλλού αναφέρει ότι ο Επίτροπος της ΕΕ για την Άμυνα και το Διάστημα διατύπωσε τη θέση ότι οι τουρκικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε κοινές προμήθειες του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE.

Η «Χαραυγή» κάτω από τον τίτλο «Ανίκανη και ανεπαρκής η κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια» προβάλλει στο κύριο της θέμα τις περικοπές ηλεκτρισμού λόγω οριακής κάλυψης της ηλεκτρικής ζήτησης, συνεπεία των υψηλών θερμοκρασιών. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην πέτειο της Β' φάσης της τουρκικής εισβολής του 1974 και γράφει ότι ούτε οι διχοτομικές συνταγές, ούτε το στάτους κβο θα γίνουν ποτέ αποδεκτά από τον κυπριακό λαό. Αλλού αναφέρει ότι ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού ‘ενέκρινε’ το νέο σχέδιο στρατιωτικών επιχειρήσεων για τη Γάζα.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Εκκλήσεις για αλλαγή στον απόηχο της πυρκαγιάς» και γράφει ότι έχουν δημιουργηθεί ιστοσελίδα και σελίδα στο Facebook κάτω από το όνομα «Fothkia.com – The Voice of Cyprus’ burned mountains” όπου καλείται το κοινό να υπογράψει διακήρυξη καλώντας για αλλαγές ώστε να μην επαναληφθούν οι καταστροφικές πυρκαγιές. Προβάλλει επίσης την έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο. Γράφει επίσης ότι καλείται το κοινό να εξοικονομήσει νερό λόγω του καύσωνα.

