Φόνος στη Χλώρακα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο 14χρονος – Στο Δικαστήριο μόνο ο δικηγόρος του δράστη - Η κατάσταση της υγείας του

Το δεκατετράχρονο αγόρι, σύμφωνα με μαρτυρίες, τραυματίστηκε όταν προσπάθησε να αποτρέψει το έγκλημα, χθες, στην οικία τους στη Χλώρακα.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ Πάφου Μιχάλη Νικολάου, η διαδικασία προσωποκράτησης του δράστη θα γίνει η ώρα 11:30 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, ερήμην του υπόπτου, στη παρουσία δικηγόρου του.
Ο ύποπτος μετά το φόνο και την απόπειρα φόνου, προσπάθησε να θέσει τέρμα στη ζωή του. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο λειτουργός επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος, ανέφερε ότι το συμβάν σημειώθηκε ύστερα από λογομαχία του υπόπτου με τη σύντροφο του.
Ο κύριος Κόνσολος πρόσθεσε ότι η κατάσταση της υγείας τόσο του πενηντα-τριάχρονου όσο και του γιού της συντρόφου του είναι εκτός κινδύνου.