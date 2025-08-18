Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦόνος στη Χλώρακα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο 14χρονος – Στο Δικαστήριο μόνο ο δικηγόρος του δράστη - Η κατάσταση της υγείας του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος στη Χλώρακα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο 14χρονος – Στο Δικαστήριο μόνο ο δικηγόρος του δράστη - Η κατάσταση της υγείας του

 18.08.2025 - 11:17
Φόνος στη Χλώρακα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο 14χρονος – Στο Δικαστήριο μόνο ο δικηγόρος του δράστη - Η κατάσταση της υγείας του

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο ο 14χρονος γιος της 34χρονης Ειρήνας, θύμα του νέου φονικού στη Χλώρακα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συγκλονισμός από το νέο φονικό: Συγκινούν τα λόγια της αδερφής της 34χρονης Ειρήνας - «Δεν το χωράει ο νους μου»

Το δεκατετράχρονο αγόρι, σύμφωνα με μαρτυρίες, τραυματίστηκε όταν προσπάθησε να αποτρέψει το έγκλημα, χθες, στην οικία τους στη Χλώρακα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ Πάφου Μιχάλη Νικολάου, η διαδικασία προσωποκράτησης του δράστη θα γίνει η ώρα 11:30 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, ερήμην του υπόπτου, στη παρουσία δικηγόρου του.

Ο ύποπτος μετά το φόνο και την απόπειρα φόνου, προσπάθησε να θέσει τέρμα στη ζωή του. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο λειτουργός επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος, ανέφερε ότι το συμβάν σημειώθηκε ύστερα από λογομαχία του υπόπτου με τη σύντροφο του.

Ο κύριος Κόνσολος πρόσθεσε ότι η κατάσταση της υγείας τόσο του πενηντα-τριάχρονου όσο και του γιού της συντρόφου του είναι εκτός κινδύνου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος στη Χλώρακα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο 14χρονος – Στο Δικαστήριο μόνο ο δικηγόρος του δράστη - Η κατάσταση της υγείας του
Προσοχή - Νέα απάτη: Πρόσωπα παριστάνουν Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Υπηρεσίας
Στιγμές χαλάρωσης για την Άννα Βίσση: Σε αυτό το νησί πήγε για διακοπές με την κόρη της - Δείτε φωτογραφία
«Με τέτοιες πρακτικές, το ΓεΣΥ θα καταρρεύσει» – Άσκοπες επισκέψεις και άγνοια δικαιούχων - Ο Δρ Σχίζας στο «Τ»
VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων
Αυτή είναι η νέα ταβέρνα της Λευκωσίας - Πότε ανοίγει τις πόρτες της - Θα δέχεται και κρατήσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συνάντηση ΠτΔ με ομάδα ATF: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τους εμπειρογνώμονες και τα πορίσματα τους»

 18.08.2025 - 11:06
Επόμενο άρθρο

H Evangelia έδειξε το μονόπετρο που της χάρισε ο σύντροφός της - Δείτε φωτογραφίες

 18.08.2025 - 11:21
Συνάντηση ΠτΔ με ομάδα ATF: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τους εμπειρογνώμονες και τα πορίσματα τους»

Συνάντηση ΠτΔ με ομάδα ATF: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τους εμπειρογνώμονες και τα πορίσματα τους»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο την αμερικανική ομάδα εμπειρογνωμόνων του ATF, στο πλαίσιο της συνεργασίας Κύπρου – ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε μελλοντικές προκλήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ με ομάδα ATF: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τους εμπειρογνώμονες και τα πορίσματα τους»

Συνάντηση ΠτΔ με ομάδα ATF: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τους εμπειρογνώμονες και τα πορίσματα τους»

  •  18.08.2025 - 11:06
Πυρά ΔΗΣΥ κατά της Κυβέρνησης: Στο επίκεντρο οι αποκοπές ηλεκτρισμού και η αποθήκευση ενέργειας - «Σήκωσε το γάντι» ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Πυρά ΔΗΣΥ κατά της Κυβέρνησης: Στο επίκεντρο οι αποκοπές ηλεκτρισμού και η αποθήκευση ενέργειας - «Σήκωσε το γάντι» ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

  •  18.08.2025 - 10:57
Φόνος στη Χλώρακα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο 14χρονος – Στο Δικαστήριο μόνο ο δικηγόρος του δράστη - Η κατάσταση της υγείας του

Φόνος στη Χλώρακα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο 14χρονος – Στο Δικαστήριο μόνο ο δικηγόρος του δράστη - Η κατάσταση της υγείας του

  •  18.08.2025 - 11:17
VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων

VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων

  •  18.08.2025 - 11:25
Συγκλονισμός από το νέο φονικό: Συγκινούν τα λόγια της αδερφής της 34χρονης Ειρήνας - «Δεν το χωράει ο νους μου»

Συγκλονισμός από το νέο φονικό: Συγκινούν τα λόγια της αδερφής της 34χρονης Ειρήνας - «Δεν το χωράει ο νους μου»

  •  18.08.2025 - 10:01
Προσοχή - Νέα απάτη: Πρόσωπα παριστάνουν Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Υπηρεσίας

Προσοχή - Νέα απάτη: Πρόσωπα παριστάνουν Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Υπηρεσίας

  •  18.08.2025 - 10:15
Αποσκευές φορτωμένες με... αδασμοφορολόγητα τσιγάρα - Βαριά τα πρόστιμα - Ένας στο κελί - Δείτε φωτογραφίες

Αποσκευές φορτωμένες με... αδασμοφορολόγητα τσιγάρα - Βαριά τα πρόστιμα - Ένας στο κελί - Δείτε φωτογραφίες

  •  18.08.2025 - 10:43
Στιγμές χαλάρωσης για την Άννα Βίσση: Σε αυτό το νησί πήγε για διακοπές με την κόρη της - Δείτε φωτογραφία

Στιγμές χαλάρωσης για την Άννα Βίσση: Σε αυτό το νησί πήγε για διακοπές με την κόρη της - Δείτε φωτογραφία

  •  18.08.2025 - 09:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα