Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣυγκλονισμός από το νέο φονικό: Συγκινούν τα λόγια της αδερφής της 34χρονης Ειρήνας - «Δεν το χωράει ο νους μου»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκλονισμός από το νέο φονικό: Συγκινούν τα λόγια της αδερφής της 34χρονης Ειρήνας - «Δεν το χωράει ο νους μου»

 18.08.2025 - 10:01
Συγκλονισμός από το νέο φονικό: Συγκινούν τα λόγια της αδερφής της 34χρονης Ειρήνας - «Δεν το χωράει ο νους μου»

Το νέο αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στη Χλώρακα έχει συγκλονίσει το παγκύπριο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος στη Χλώρακα: Η 34χρονη Ειρήνα το θύμα του άγριου εγκλήματος – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ο 53χρονος δράστης

Θύμα η 34χρονη Papakitsa Eirina από την Ελλάδα. Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της 34χρονης θα διενεργηθεί η ώρα 14:30 στο νεκροτομείο Λευκωσίας από την Αγγελική Παπέττα και τον Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Φόνος στη Χλώρακα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο 14χρονος – Στο Δικαστήριο μόνο ο δικηγόρος του δράστη - Η κατάσταση της υγείας του

Η αδερφή της Μαρία ανάρτησε φωτογραφία της στο Facebook γράφοντας λίγα αλλά συγκλονιστικά λόγια.

«Αγαπούλα μου δεν το πιστεύω έφυγες τόσο ξαφνικά τόσο άδικα δεν το χωράει ο νους μου! Στης 20 του μήνα ήταν να γιορτάσουμε τα γενέθλια σου μου είπες έχεις ραντεβού για νύχια είχαμε πλάνα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ η απουσία σου είναι απερίγραπτη δεν έχω λόγια μου λείπεις ήδη δεν μπορώ να φανταστώ όσο περνά ο καιρός θα μου λείπεις και περισσότερο τι να κάνω σε ποιον να τα λέω! ΣΕ ΑΓΑΠΆΜΕ μόνο αυτό να ξέρεις τώρα είσαι με την μανούλα μας τώρα έχετε μια την άλλη και μας προσέχετε από εκεί ψηλά»

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος στη Χλώρακα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο 14χρονος – Στο Δικαστήριο μόνο ο δικηγόρος του δράστη - Η κατάσταση της υγείας του
Προσοχή - Νέα απάτη: Πρόσωπα παριστάνουν Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Υπηρεσίας
Στιγμές χαλάρωσης για την Άννα Βίσση: Σε αυτό το νησί πήγε για διακοπές με την κόρη της - Δείτε φωτογραφία
«Με τέτοιες πρακτικές, το ΓεΣΥ θα καταρρεύσει» – Άσκοπες επισκέψεις και άγνοια δικαιούχων - Ο Δρ Σχίζας στο «Τ»
VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων
Αυτή είναι η νέα ταβέρνα της Λευκωσίας - Πότε ανοίγει τις πόρτες της - Θα δέχεται και κρατήσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χριστιάνα Αριστοτέλους: Η κόρη της σε ρόλο… paparazzi - Δείτε την φωτογραφία

 18.08.2025 - 09:55
Επόμενο άρθρο

Προσοχή - Νέα απάτη: Πρόσωπα παριστάνουν Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Υπηρεσίας

 18.08.2025 - 10:15
Συνάντηση ΠτΔ με ομάδα ATF: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τους εμπειρογνώμονες και τα πορίσματα τους»

Συνάντηση ΠτΔ με ομάδα ATF: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τους εμπειρογνώμονες και τα πορίσματα τους»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο την αμερικανική ομάδα εμπειρογνωμόνων του ATF, στο πλαίσιο της συνεργασίας Κύπρου – ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε μελλοντικές προκλήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ με ομάδα ATF: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τους εμπειρογνώμονες και τα πορίσματα τους»

Συνάντηση ΠτΔ με ομάδα ATF: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τους εμπειρογνώμονες και τα πορίσματα τους»

  •  18.08.2025 - 11:06
Πυρά ΔΗΣΥ κατά της Κυβέρνησης: Στο επίκεντρο οι αποκοπές ηλεκτρισμού και η αποθήκευση ενέργειας - «Σήκωσε το γάντι» ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Πυρά ΔΗΣΥ κατά της Κυβέρνησης: Στο επίκεντρο οι αποκοπές ηλεκτρισμού και η αποθήκευση ενέργειας - «Σήκωσε το γάντι» ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

  •  18.08.2025 - 10:57
Φόνος στη Χλώρακα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο 14χρονος – Στο Δικαστήριο μόνο ο δικηγόρος του δράστη - Η κατάσταση της υγείας του

Φόνος στη Χλώρακα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο 14χρονος – Στο Δικαστήριο μόνο ο δικηγόρος του δράστη - Η κατάσταση της υγείας του

  •  18.08.2025 - 11:17
VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων

VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων

  •  18.08.2025 - 11:25
Συγκλονισμός από το νέο φονικό: Συγκινούν τα λόγια της αδερφής της 34χρονης Ειρήνας - «Δεν το χωράει ο νους μου»

Συγκλονισμός από το νέο φονικό: Συγκινούν τα λόγια της αδερφής της 34χρονης Ειρήνας - «Δεν το χωράει ο νους μου»

  •  18.08.2025 - 10:01
Προσοχή - Νέα απάτη: Πρόσωπα παριστάνουν Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Υπηρεσίας

Προσοχή - Νέα απάτη: Πρόσωπα παριστάνουν Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Υπηρεσίας

  •  18.08.2025 - 10:15
Αποσκευές φορτωμένες με... αδασμοφορολόγητα τσιγάρα - Βαριά τα πρόστιμα - Ένας στο κελί - Δείτε φωτογραφίες

Αποσκευές φορτωμένες με... αδασμοφορολόγητα τσιγάρα - Βαριά τα πρόστιμα - Ένας στο κελί - Δείτε φωτογραφίες

  •  18.08.2025 - 10:43
Στιγμές χαλάρωσης για την Άννα Βίσση: Σε αυτό το νησί πήγε για διακοπές με την κόρη της - Δείτε φωτογραφία

Στιγμές χαλάρωσης για την Άννα Βίσση: Σε αυτό το νησί πήγε για διακοπές με την κόρη της - Δείτε φωτογραφία

  •  18.08.2025 - 09:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα