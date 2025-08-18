Συγκλονισμός από το νέο φονικό: Συγκινούν τα λόγια της αδερφής της 34χρονης Ειρήνας - «Δεν το χωράει ο νους μου»

Θύμα η 34χρονη Papakitsa Eirina από την Ελλάδα. Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της 34χρονης θα διενεργηθεί η ώρα 14:30 στο νεκροτομείο Λευκωσίας από την Αγγελική Παπέττα και τον Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Η αδερφή της Μαρία ανάρτησε φωτογραφία της στο Facebook γράφοντας λίγα αλλά συγκλονιστικά λόγια.

«Αγαπούλα μου δεν το πιστεύω έφυγες τόσο ξαφνικά τόσο άδικα δεν το χωράει ο νους μου! Στης 20 του μήνα ήταν να γιορτάσουμε τα γενέθλια σου μου είπες έχεις ραντεβού για νύχια είχαμε πλάνα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ η απουσία σου είναι απερίγραπτη δεν έχω λόγια μου λείπεις ήδη δεν μπορώ να φανταστώ όσο περνά ο καιρός θα μου λείπεις και περισσότερο τι να κάνω σε ποιον να τα λέω! ΣΕ ΑΓΑΠΆΜΕ μόνο αυτό να ξέρεις τώρα είσαι με την μανούλα μας τώρα έχετε μια την άλλη και μας προσέχετε από εκεί ψηλά»