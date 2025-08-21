Υπό εξαήμερη κράτηση 43χρονος - Συνελήφθη για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής στη Λευκωσία

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας είχε αναφέρει ότι καταγγέλθηκε χθες το πρωί στην Αστυνομία από ιδιοκτήτη καταστήματος στη Λευκωσία ότι, μεταξύ των ημερομηνιών 12-20 Αυγούστου, 2025, άγνωστοι διέρρηξαν το κατάστημα του και έκλεψαν από την αποθήκη διάφορα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα καθώς και άλλα μηχανήματα.

Για την υπόθεση προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 43χρονου, ο οποίος και συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκε μέρος της κλοπιμαίας περιουσίας.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

