Υπό εξαήμερη κράτηση 43χρονος - Συνελήφθη για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής στη Λευκωσία

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες
Επιστρέφει στην Κύπρο η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.
Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας είχε αναφέρει ότι καταγγέλθηκε χθες το πρωί στην Αστυνομία από ιδιοκτήτη καταστήματος στη Λευκωσία ότι, μεταξύ των ημερομηνιών 12-20 Αυγούστου, 2025, άγνωστοι διέρρηξαν το κατάστημα του και έκλεψαν από την αποθήκη διάφορα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα καθώς και άλλα μηχανήματα.
Για την υπόθεση προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 43χρονου, ο οποίος και συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκε μέρος της κλοπιμαίας περιουσίας.
Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
