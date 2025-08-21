Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπό εξαήμερη κράτηση 43χρονος - Συνελήφθη για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής στη Λευκωσία

 21.08.2025 - 12:59
Υπό εξαήμερη κράτηση 43χρονος - Συνελήφθη για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής στη Λευκωσία

Υπό εξαήμερη κράτηση τέθηκε ο 43χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα βάσει δικαστικού εντάλματος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κτιρίου και κλοπής στη Λευκωσία.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας είχε αναφέρει ότι καταγγέλθηκε χθες το πρωί στην Αστυνομία από ιδιοκτήτη καταστήματος στη Λευκωσία ότι, μεταξύ των ημερομηνιών 12-20 Αυγούστου, 2025, άγνωστοι διέρρηξαν το κατάστημα του και έκλεψαν από την αποθήκη διάφορα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα καθώς και άλλα μηχανήματα.

Για την υπόθεση προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 43χρονου, ο οποίος και συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκε μέρος της κλοπιμαίας περιουσίας.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πυρκαγιά στον Ύψωνα: «Θα σας κρούσω ζωντανούς», φέρεται να απείλησε ο 43χρονος - Στο κελί για 7 μέρες
21.08.2025 - 12:52

 21.08.2025 - 12:52
Υπόθεση μαχαιρώματος στην Κοφίνου: Παραμένει υπό κράτηση ο 31χρονος μέχρι την ακροαματική διαδικασία
21.08.2025 - 13:10

 21.08.2025 - 13:10
Επιστρέφει στην Κύπρο η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

