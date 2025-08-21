Υπόθεση μαχαιρώματος στην Κοφίνου: Παραμένει υπό κράτηση ο 31χρονος μέχρι την ακροαματική διαδικασία

Η Αστυνομία καταχώρησε σήμερα την υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας το οποίο και παρέπεμψε τον 31χρονο σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στις 23 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι την ημέρα της έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας το Δικαστήριο διέταξε όπως ο 31χρονος παραμείνει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 11 το βράδυ της Πέμπτης 14 Αυγούστου, λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμό με μαχαίρι ενός προσώπου ηλικίας 32 ετών, ενώ εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι συνάδελφος του 32χρονου, ηλικίας 31 ετών, με τον οποίο φαίνεται να είχαν επαγγελματικές διαφορές, τον επισκέφθηκε στον χώρο εργασίας του και τον μαχαίρωσε.

Στη συνέχεια ο 31χρονος μετέβη στον Αστυνομικό σταθμό Κοφίνου όπου ανέφερε τι συνέβη, ενώ είχε στην κατοχή του και το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποίησε εναντίον του συναδέλφου του.

Ο άνδρας συνελήφθη ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου αφού εξετάστηκε διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα.