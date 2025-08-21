Ζελένσκι: Πρώτα οι εγγυήσεις ασφαλείας, μετά η σύνοδος με Πούτιν

Σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, προειδοποίησε επίσης ότι και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για περαιτέρω μάχες, με τη Ρωσία να συγκεντρώνει στρατεύματα στη νότια γραμμή του μετώπου και την Ουκρανία να εκτοξεύει δοκιμαστικά έναν νέο πύραυλο κρουζ μεγάλου βεληνεκούς.

«Θέλουμε να κατανοήσουμε την αρχιτεκτονική των εγγυήσεων ασφαλείας εντός επτά έως δέκα ημερών», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Πρέπει να κατανοήσουμε ποια χώρα θα είναι έτοιμη να κάνει τι σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή», είπε. Μια ομάδα συμμάχων με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γαλλία συγκροτούν έναν στρατιωτικό συνασπισμό για να υποστηρίξουν τις εγγυήσεις.

Μόλις συμφωνηθεί ένα περίγραμμα των εγγυήσεων ασφαλείας, ο Τραμπ θα ήθελε να δει μια διμερή συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μια «ουδέτερη» ευρωπαϊκή χώρα και απέκλεισε οποιαδήποτε σύνοδο κορυφής στη Μόσχα.

«Ελβετία, Αυστρία -- συμφωνούμε... Για εμάς, η Τουρκία είναι χώρα του ΝΑΤΟ και μέρος της Ευρώπης. Και δεν είμαστε αντίθετοι», δήλωσε ο Ζελένσκι για τους πιθανούς τόπους.

Συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων

Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν θέλει η Κίνα να διαδραματίσει κανέναν ρόλο στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας, επικαλούμενος την υποτιθέμενη υποστήριξη του Πεκίνου προς τη Μόσχα.

«Δεν χρειαζόμαστε εγγυητές που δεν βοηθούν την Ουκρανία και δεν βοήθησαν την Ουκρανία τη στιγμή που το χρειαζόμασταν πραγματικά», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Εν τω μεταξύ, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία δοκίμασε έναν πύραυλο κρουζ μεγάλου βεληνεκούς γνωστό ως Flamingo, ο οποίος μπορεί να χτυπήσει στόχους σε απόσταση έως και 3.000 χιλιομέτρων και είπε ότι η μαζική παραγωγή θα μπορούσε να ξεκινήσει μέχρι τον Φεβρουάριο.

«Ο πύραυλος έχει υποβληθεί σε επιτυχημένες δοκιμές. Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο επιτυχημένος πύραυλός μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.