Στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου μεταφέρθηκαν οι 5 Ε/κ - Εντός της ημέρας θα παρουσιαστούν στο «στρατιωτικό»

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, το ένας ζεύγος των συλληφθέντων αντιμετωπίζει στο «επαρχιακό δικαστήριο» τρεις κατηγορίες για πρόκληση ανησυχίας, παραβίαση περιουσίας και παραβίαση της «νομοθεσίας» για προσωπικά δεδομένα. Ως γνωστόν, οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι για διάστημα έως και 3 μήνες μέχρι την έναρξη εκδίκασης της υπόθεσης.

Σήμερα οι υπόλοιποι τρεις κατηγορήθηκαν για τις δύο εκ των τριών προαναφερθέντων κατηγοριών, που αφορούν την πρόκληση ανησυχίας και παραβίαση περιουσίας. Ο δικηγόρος και των πέντε, Ουγούρ Τζιουλχάογλου δήλωσε ότι και οι πέντε δεν αποδέχονται τις «κατηγορίες» που τους προσάπτονται.

Οι φάκελοι των δύο εκ των τριών «κατηγοριών», για την πρόκληση ανησυχίας και την παραβίαση ιδιωτικής περιουσίας είναι έτοιμοι κι ετοιμάζεται και ο φάκελος για την τρίτη «κατηγορία» που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεομένων, που θεωρείται η πιο σοβαρή κατηγορία και την οποία αντιμετωπίζουν μόνοι οι δύο εκ των πέντε Ε/κ.

Οι τρεις «κατηγορίες» θα ενοποιηθούν σε μία υπόθεση και η «δίκη» θ’ αρχίσει στις 28 Αυγούστου, όπως αποφάσισε το «δικαστήριο» στο Τρίκωμο.

