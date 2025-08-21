Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου μεταφέρθηκαν οι 5 Ε/κ - Εντός της ημέρας θα παρουσιαστούν στο «στρατιωτικό»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου μεταφέρθηκαν οι 5 Ε/κ - Εντός της ημέρας θα παρουσιαστούν στο «στρατιωτικό»

 21.08.2025 - 13:42
Στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου μεταφέρθηκαν οι 5 Ε/κ - Εντός της ημέρας θα παρουσιαστούν στο «στρατιωτικό»

Στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου μεταφέρθηκαν το πρωί και οι 5 Ε/κ που κρατούνται εδώ και ένα μήνα παράνομα στα κατεχόμενα, ενώ αργότερα εντός της ημέρας αναμένεται να παρουσιαστούν στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην Λευκωσία.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, το ένας ζεύγος των συλληφθέντων αντιμετωπίζει στο «επαρχιακό δικαστήριο» τρεις κατηγορίες για πρόκληση ανησυχίας, παραβίαση περιουσίας και παραβίαση της «νομοθεσίας» για προσωπικά δεδομένα. Ως γνωστόν, οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι για διάστημα έως και 3 μήνες μέχρι την έναρξη εκδίκασης της υπόθεσης.

Σήμερα οι υπόλοιποι τρεις κατηγορήθηκαν για τις δύο εκ των τριών προαναφερθέντων κατηγοριών, που αφορούν την πρόκληση ανησυχίας και παραβίαση περιουσίας. Ο δικηγόρος και των πέντε, Ουγούρ Τζιουλχάογλου δήλωσε ότι και οι πέντε δεν αποδέχονται τις «κατηγορίες» που τους προσάπτονται.

Οι φάκελοι των δύο εκ των τριών «κατηγοριών», για την πρόκληση ανησυχίας και την παραβίαση ιδιωτικής περιουσίας είναι έτοιμοι κι ετοιμάζεται και ο φάκελος για την τρίτη «κατηγορία» που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεομένων, που θεωρείται η πιο σοβαρή κατηγορία και την οποία αντιμετωπίζουν μόνοι οι δύο εκ των πέντε Ε/κ.

Οι τρεις «κατηγορίες» θα ενοποιηθούν σε μία υπόθεση και η «δίκη» θ’ αρχίσει στις 28 Αυγούστου, όπως αποφάσισε το «δικαστήριο» στο Τρίκωμο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες
Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών
Γνωστός παρουσιαστής στην Κύπρο στο στόχαστρο απατεώνων στα social media – Το ύπουλο σχέδιο και η ανακοίνωση του
Παραμυθένια πρόταση γάμου στη Disneyland – Γνωστή Κύπρια είπε το μεγάλο «ναι» - Εκθαμβωτικό το μονόπετρο – Φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη για τη Νίκη Λεμονάρη (Δημητρίου) – Δείτε φωτογραφία της
Δεκάδες νέες θέσεις εργασίας στον ΕΟΑ Λεμεσού – Τα απαιτούμενα προσόντα και οι κλίμακες – Όλες οι λεπτομέρειες
Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ζελένσκι: Πρώτα οι εγγυήσεις ασφαλείας, μετά η σύνοδος με Πούτιν

 21.08.2025 - 13:21
Επόμενο άρθρο

Ευριπίδου: Τρυφερές στιγμές στην παραλία με τον Φίλιππο Μιχόπουλο τον γιο της και την κόρη του

 21.08.2025 - 13:51
Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Επιστρέφει στην Κύπρο η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

  •  21.08.2025 - 09:45
Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

  •  21.08.2025 - 11:08
Πυρκαγιά στον Ύψωνα: «Θα σας κρούσω ζωντανούς», φέρεται να απείλησε ο 43χρονος - Στο κελί για 7 μέρες

Πυρκαγιά στον Ύψωνα: «Θα σας κρούσω ζωντανούς», φέρεται να απείλησε ο 43χρονος - Στο κελί για 7 μέρες

  •  21.08.2025 - 12:52
ΥΠΕΞ: Επιβεβαιώνει πιθανή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα

ΥΠΕΞ: Επιβεβαιώνει πιθανή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα

  •  21.08.2025 - 12:35
Εκπέμπουν SOS οι ξενοδόχοι: «Οι φωτιές παγώνουν τις κρατήσεις τουριστών» - Οι προβλέψεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Εκπέμπουν SOS οι ξενοδόχοι: «Οι φωτιές παγώνουν τις κρατήσεις τουριστών» - Οι προβλέψεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

  •  21.08.2025 - 11:30
Στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου μεταφέρθηκαν οι 5 Ε/κ - Εντός της ημέρας θα παρουσιαστούν στο «στρατιωτικό»

Στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου μεταφέρθηκαν οι 5 Ε/κ - Εντός της ημέρας θα παρουσιαστούν στο «στρατιωτικό»

  •  21.08.2025 - 13:42
Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

  •  21.08.2025 - 12:13
Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες

  •  21.08.2025 - 14:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα