ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝεκρός 19χρονος στη Λεμεσό – Βρισκόταν σε εξοχική κατοικία με τους φίλους του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νεκρός 19χρονος στη Λεμεσό – Βρισκόταν σε εξοχική κατοικία με τους φίλους του

 22.08.2025 - 09:07
Θλίψη προκαλεί ο θάνατος νεαρού μόλις 19 ετών, ο οποίος απεβίωσε χθες Πέμπτη σε νοσηλευτήριο της Λεμεσού.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αναίσθητος στο νοσηλευτήριο αργά το βράδυ και λίγο μετά τα μεσάνυχτα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σορός του δεν έφερε οποιεσδήποτε εξωτερικές κακώσεις.

Από τις πρώτες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο άτυχος Ελληνοκύπριος βρισκόταν νωρίτερα σε εξοχική κατοικία φιλικού του προσώπου στην επαρχία Λεμεσού, μαζί με άλλα νεαρά άτομα. Στην οικία δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε ύποπτο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να εξακριβωθούν με τη νενομισμένη νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί σήμερα το μεσημέρι από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέτα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση αφύσικου θανάτου.

