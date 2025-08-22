Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΘάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία

 22.08.2025 - 12:11
Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία

Υπόθεση αφύσικου θανάτου 20χρονου διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε αναίσθητος στο νοσηλευτήριο, το οποίο είναι συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ, χθες. Λίγη ώρα αργότερα, περίπου τα μεσάνυχτα υπέκυψε στο μοιραίο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Μέλη της Αστυνομίας που ενημερώθηκαν σχετικά, μετέβησαν επί τόπου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις.
Οι εργαστηριακές εξετάσεις που του έγιναν έδειξαν ότι είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νεκρός 19χρονος στη Λεμεσό – Βρισκόταν σε εξοχική κατοικία με τους φίλους του

Από τις έρευνες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι ο άτυχος νέος βρισκόταν σε εξοχική κατοικία φιλικού του προσώπου που βρίσκεται στην επαρχία Λεμεσού με άλλα πέντε νεαρά πρόσωπα.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 20χρονου αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή η οποία θα διενεργηθεί το μεσημέρι από την Αγγελική Παπέτα και τον Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία
Βίντεο δείχνει τον άτυχο Αντώνη να κάνει Paramotor - Το αγαπημένο του σπόρ του «στέρησε» τη ζωή
Ο γάρος της ημέρας: Σταθμευμένο Mercedes σε θέση ΑμεΑ «για τη σκιά» – Αντιδράσεις στο διαδίκτυο
Εντυπωσιακό: Κύπριος ισορρόπησε στο κεφάλι του 511 ποτήρια και έσπασε ρεκόρ Γκίνες - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Βίντεο - Viral περιστατικό στη Λεμεσό: Μπέρδεψε το αμάξι του με ξένο - Μπήκε βγήκε και άφησε μέσα την κάρτα του
Θρήνος για τον θάνατο του Μιχαλάκη Χρίστου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ψάχνουν το γιατί… Αναζητούν απαντήσεις για την πτώση αλεξιπτώτου που σκότωσε τον 31χρονο Αντώνη

 22.08.2025 - 11:56
Επόμενο άρθρο

Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας τους

 22.08.2025 - 12:13
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός ΕΕ

Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον οποίο η Κύπρος έχει κοινές προσεγγίσεις, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μαζί με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ ο οποίος πραγματοποίει επίσημη επίσκεψη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός ΕΕ

  •  22.08.2025 - 10:59
Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία

Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία

  •  22.08.2025 - 12:11
Ψάχνουν το γιατί… Αναζητούν απαντήσεις για την πτώση αλεξιπτώτου που σκότωσε τον 31χρονο Αντώνη

Ψάχνουν το γιατί… Αναζητούν απαντήσεις για την πτώση αλεξιπτώτου που σκότωσε τον 31χρονο Αντώνη

  •  22.08.2025 - 11:56
Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο 53χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Ειρήνης

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο 53χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Ειρήνης

  •  22.08.2025 - 10:37
Αγωνία για 4χρονο αγοράκι: Διακομίστηκε διασωληνωμένο σε νοσοκομείο του Ισραήλ - Εντοπίστηκε αναίσθητο σε πισίνα στη Χλώρακα

Αγωνία για 4χρονο αγοράκι: Διακομίστηκε διασωληνωμένο σε νοσοκομείο του Ισραήλ - Εντοπίστηκε αναίσθητο σε πισίνα στη Χλώρακα

  •  22.08.2025 - 10:21
120.000 μαθητές επιστρέφουν στα θρανία – Σχεδόν πλήρης η στελέχωση, προχωρά η εγκατάσταση κλιματιστικών

120.000 μαθητές επιστρέφουν στα θρανία – Σχεδόν πλήρης η στελέχωση, προχωρά η εγκατάσταση κλιματιστικών

  •  22.08.2025 - 11:32
Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας τους

Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας τους

  •  22.08.2025 - 12:13
Εντυπωσιακό: Κύπριος ισορρόπησε στο κεφάλι του 511 ποτήρια και έσπασε ρεκόρ Γκίνες - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Εντυπωσιακό: Κύπριος ισορρόπησε στο κεφάλι του 511 ποτήρια και έσπασε ρεκόρ Γκίνες - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  22.08.2025 - 09:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα