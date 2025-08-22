Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ψάχνουν το γιατί… Αναζητούν απαντήσεις για την πτώση αλεξιπτώτου που σκότωσε τον 31χρονο Αντώνη

 22.08.2025 - 11:56
Ψάχνουν το γιατί… Αναζητούν απαντήσεις για την πτώση αλεξιπτώτου που σκότωσε τον 31χρονο Αντώνη

 22.08.2025 - 11:56

Τα αίτια για την πτώση του αλεξιπτώτου πλαγιάς, από το οποίο έχασε χθες τη ζωή του ο Αντώνης Κουρράς από την επαρχία Λευκωσίας, διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, η οποία παρέλαβε ήδη το μηχάνημα και άρχισε την διερεύνηση. Παράλληλα, τις έρευνές της συνεχίζει και η Αστυνομία ενώ διενεργείται σήμερα η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του 31χρονου.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Αντώνης Αντωνίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων «έχει γίνει μια προκαταρκτική εξέταση του αλεξιπτώτου πλαγιάς, το οποίο παραλάβαμε προκειμένου να εντοπιστεί ο λόγος του ατυχήματος στο οποίο έχασε χθες τη ζωή του ο 31χρονος».

«Μπορεί να υπάρχει ή όχι πρόβλημα στο paraglider, μπορεί να υπήρχε πρόβλημα με τον αέρα γιατί στην συγκεκριμένη περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι» είπε και πρόσθεσε πως «μπορεί όμως να υπήρχε και κάποιο άλλο θέμα, το οποίο προσπαθούμε να εντοπίσουμε».

Η έρευνα την οποία διεξάγει η Επιτροπή, συνέχισε «θα πάρει σίγουρα κάποιο χρόνο, αφού θα εξετάσουμε διάφορες παραμέτρους».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βίντεο δείχνει τον άτυχο Αντώνη να κάνει Paramotor - Το αγαπημένο του σπόρ του «στέρησε» τη ζωή

«Θα λάβουμε και πληροφορίες από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο σημείο προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το περιστατικό» είπε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Αντωνίου είπε πως «εξ όσων γνωρίζουμε τα αλεξίπτωτα πλαγιάς που χρησιμοποιούσαν οι δύο νέοι, ήταν ιδιόκτητα. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι τα συγκεκριμένα ήταν ιδιόκτητα αλλά εάν υπάρχει κάτι διαφορετικό  θα το δούμε στην πορεία».

Ερωτηθείς για τα δύο άλλα ατυχήματα με αλεξίπτωτα πλαγιάς τα προηγούμενα χρόνια σε Λάρνακα και Λευκωσία, ο κ. Αντωνίου απάντησε ότι «περιστασιακά έχουμε δυστυχώς αυτά τα ατυχήματα».

Εξήγησε ότι «το συγκεκριμένο σπορ είναι λίγο επικίνδυνο αφού χρειάζεται καλό χειρισμό του αλεξιπτώτου πλαγιάς, ουσιαστικά είναι ο άνεμος που βοηθά τον χειριστή και εάν πάει κάτι στραβά είναι εύκολο να συμβεί ένα ατύχημα». 

Σε άλλη ερώτηση ο Πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε πως «τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των προσώπων που καταπιάνονται με το συγκεκριμένο σπορ το οποίο όμως έχει κάποια επικινδυνότητα».

Σημείωσε ότι «πρέπει οι χειριστές να ακολουθούν την σχετική νομοθεσία που καθορίζει ορισμένους κανόνες, δηλαδή τις περιοχές στις οποίες μπορούν να αθλούνται, να έχουν κάποια εκπαίδευση, να ελέγχουν τα μηχανήματα τους, τον αέρα όταν πετάνε αλλά και τις ώρες με τις οποίες κάνουν paragliding».

Σίγουρα, «το συγκεκριμένο άθλημα χρειάζεται μεγάλη προσοχή», είπε ο κ. Αντωνίου καταληκτικά.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι εξετάσεις της Αστυνομίας ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του νεαρού και σύμφωνα με τον Σπύρο Χρυσοστόμου, εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας «θα λάβουμε κατάθεση από το δεύτερο πρόσωπο που πετούσε μαζί με τον 31χρονου προκειμένου να δούμε εάν αντιλήφθηκε οτιδήποτε σχετικά με την πτήση που έκαναν χθες».

Εν τω μεταξύ σήμερα θα διενεργηθεί και η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του 31χρονου για να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του.

Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08.30 το πρωί της Πέμπτης 21 Αυγούστου, όταν δύο ελληνοκύπριοι πετούσαν με μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς, στην παραλιακή περιοχή Παρασόλια στο Κίτι.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ένας εκ των δύο ενώ πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από την θάλασσα απώλεσε τον έλεγχο του paramotor glider με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε βράχο κοντά στη παραλία.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο διαπίστωσε ότι ο 31χρονος χειριστής του Αντώνης Κουρράς από το χωριό Αναγεια της επαρχίας Λευκωσίας ήταν νεκρός.

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου και μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, επισκέφθηκαν τη σκηνή και διερευνούν τα αίτια της πτώσης, σε συνεργασία με το ΤΑΕ Λάρνακας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

