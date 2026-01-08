Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: «Περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων ΕΕ με τις χώρες της Μέσης Ανατολής»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων ΕΕ με τις χώρες της Μέσης Ανατολής»

 08.01.2026 - 13:50
ΠτΔ: «Περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων ΕΕ με τις χώρες της Μέσης Ανατολής»

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλιδης.

Όπως αναφέρεται, «κατ’ επανάληψη έχω δημόσια δηλώσει, στο πλαίσιο της άσκησης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο θα συνεχίσει αλλά και θα ενισχύσει ουσιαστικά τις προσπάθειές της για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής. Θα το πράξουμε αξιοποιώντας τη γεωγραφική μας θέση, την πολιτική μας αξιοπιστία και τη διαχρονική μας γνώση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής. Στοιχεία που συνιστούν πλεονεκτήματα ευθύνης και προστιθέμενης αξίας, τόσο για την ίδια την Ευρώπη όσο και για την περιοχή.
 
Συμβολική αλλά και ουσιαστική επιβεβαίωση αυτής της βούλησης αποτέλεσε η ταυτόχρονη παρουσία στη χθεσινή τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με σημαντικό αριθμό ηγετών και εκπροσώπων χωρών της περιοχής, αποτυπώνοντας στην πράξη τον ρόλο της Κύπρου ως σημείου αναφοράς και διαλόγου μεταξύ Ευρώπης και ευρύτερης περιοχής.  
Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση την πραγματοποίηση της πρώτης Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας, σήμερα στο Αμμάν, η οποία έρχεται να προστεθεί ως συνέχεια της πρώτης Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον περασμένο Οκτώβριο. Οι εν λόγω Σύνοδοι επιβεβαιώνουν τη σταδιακή αλλά ουσιαστική αναβάθμιση της ευρωπεριφερειακής συνεργασίας, για την οποία ως Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε εργαστεί με συνέπεια και προσήλωση. 
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδω επίσης στην πρώτη κοινή επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιορδανία, τη Συρία και τον Λίβανο. Την προώθηση αυτής της δομημένης σχέσης θα επιδιώξουμε και κατά το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο με απτές και συγκεκριμένες δράσεις από πλευράς ΕΕ.
 
Η Κύπρος θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στην προώθηση αυτών των προσπαθειών, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της άσκησης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας τη θεσμική της θέση και την πολιτική της αξιοπιστία. Με συνέπεια και προσήλωση, η χώρα μας συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας, με στόχο τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πρόοδο, προς όφελος τόσο της Ευρώπης όσο και της ευρύτερης περιοχής».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εικόνες που παγώνουν στον Κάθηκα: Ξεχασμένο αυτοκίνητο σε χαράδρα από το θανατηφόρο τροχαίο του 2017
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία
Άντρεα Κυριάκου: Μας δείχνει το πριν και το μετά της αισθητικής επέμβασης στο στήθος - Δείτε φωτογραφία
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026
Πέθανε ο Αντρέας Μελετίου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας
Πυρκαγιά στη Πάφο: Διασώθηκε από γείτονες η 59χρονη - Εκτεταμένες ζημιές στην οικία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Cablenet εγκαινιάζει μια Νέα Εποχή Συνδεσιμότητας και Ψυχαγωγίας στην Κύπρο

 08.01.2026 - 13:48
Επόμενο άρθρο

Φειδίας Παναγιώτου - Στυλιάνα Αβερκίου: Διέρρευσε πότε παντρεύονται

 08.01.2026 - 14:16
ΠτΔ: «Στο τελικό στάδιο ανάπτυξης το κοίτασμα Κρόνος»

ΠτΔ: «Στο τελικό στάδιο ανάπτυξης το κοίτασμα Κρόνος»

Στο τελικό στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται το κοίτασμα «Κρόνος», με στόχο να σταλούν οι πρώτες ποσότητες κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι οι σχετικές εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου, όταν θα μεταβεί και στην Αίγυπτο μετά από πρόσκληση του Προέδρου της χώρας για να συμμετάσχει στο Ενεργειακό Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Στο τελικό στάδιο ανάπτυξης το κοίτασμα Κρόνος»

ΠτΔ: «Στο τελικό στάδιο ανάπτυξης το κοίτασμα Κρόνος»

  •  08.01.2026 - 13:41
Ιερά Σύνοδος: Αποφασίστηκε η επ’ αόριστον αργία του τεως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού

Ιερά Σύνοδος: Αποφασίστηκε η επ’ αόριστον αργία του τεως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού

  •  08.01.2026 - 13:18
Το δύσκολο σταυροδρόμι του ΔΗΣΥ μετά την απόσυρση της καταγγελίας εναντίον Σύκα

Το δύσκολο σταυροδρόμι του ΔΗΣΥ μετά την απόσυρση της καταγγελίας εναντίον Σύκα

  •  08.01.2026 - 10:59
Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Βασιλείου - Το επίσημο ανακοινωθέν

Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Βασιλείου - Το επίσημο ανακοινωθέν

  •  08.01.2026 - 13:48
Καύσιμα: Με το «δεξί» στο 2026 – Σταθερά στις φθηνότερες της Ευρώπης η Κύπρος

Καύσιμα: Με το «δεξί» στο 2026 – Σταθερά στις φθηνότερες της Ευρώπης η Κύπρος

  •  08.01.2026 - 11:44
ΤΟΜ: Υπό ανανέωση 750 χιλ. άδειες κυκλοφορίας - Εκκρεμούν 11 χιλ. ανακλήσεις

ΤΟΜ: Υπό ανανέωση 750 χιλ. άδειες κυκλοφορίας - Εκκρεμούν 11 χιλ. ανακλήσεις

  •  08.01.2026 - 13:00
Υπόθεση μυστήριας δηλητηρίασης: Τι είναι το «χάπι ψυχαγωγίας» που ανιχνεύθηκε στον ψύκτη – Προειδοποιήσεις από ειδικό

Υπόθεση μυστήριας δηλητηρίασης: Τι είναι το «χάπι ψυχαγωγίας» που ανιχνεύθηκε στον ψύκτη – Προειδοποιήσεις από ειδικό

  •  08.01.2026 - 09:06
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία

Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία

  •  08.01.2026 - 09:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα