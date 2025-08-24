Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΌταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
LIKE ONLINE

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

 24.08.2025 - 12:02
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Αν στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις, τότε μπορεί κάποιος να φανταστεί τι γίνεται στο ίντερνετ.

Από τότε που το διαδίκτυο, τα apps και τα social media μπήκαν στην καθημερινότητά μας, ο καθένας μπορεί να δηλώνει ότι θέλει. Και μάλλον σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η Μαρί Τεμάρα, που έχει χτίσει μια μικρή αυτοκρατορία στο OnlyFans.

Το αστέρι της αμφιλεγόμενης πλατφόρμας δηλώνει ότι έχει ύψος 2.13 μ., ότι κερδίζει ετησίως 10 εκατ. δολάρια από το περιεχόμενο που δημιουργεί και ανάμεσα στους θαυμαστές της βρίσκονται οι Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ.

«Ο KD μου έστειλε για να με ρωτήσει πόσο ψηλή είμαι, ενώ ο Σακίλ Ο’Νιλ μου έχει στείλει πολλές φορές μηνύματα» δήλωσε στη Daily Mail η Μαρί Τεμάρα και συμπλήρωσε: «Κολακεύτηκα που με πλησίασαν και σκέφτηκα ότι ήταν cool, καθώς μιλάμε για παίκτες του NBA που έχω ως είδωλα».

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Marie Temara (@marietemara)

Ωστόσο δεν πιστεύουν όλοι όσα λέει. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η σταρ του OnlyFans με τους 4 εκατ. followers στο Instagram έχει ύψος 1.90 και απλά υπερβάλει στο διαδίκτυο για να κερδίζει περισσότερους θαυμαστές και χρήματα.

Όταν δεν έβρισκε σχέση

Η Μαρί Τεμάρα δεν είναι η πρώτη φορά που τραβάει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας. Πριν από περίπου δύο χρόνια, προτού γινει σταρ του OnlyFans, είχε δώσει μια συνέντευξη που μιλούσε για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε εξαιτίας του ύψους της.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Marie Temara (@marietemara)

«Όταν έχεις τέτοιο ύψος, τα ραντεβού είναι πολύ σπάνια» είχε δηλώσει το 2023 και παραδέχθηκε «είναι πολύ δύσκολο να βρω έναν άντρα ψηλότερο από εμένα».

Μάλιστα, τότε είχε μιλήσει και για το μπούλινγκ που είχε δεχθεί, αποκαλύπτοντας ότι την αποκαλούσαν «άντρα με τακούνια».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτη στιγμή: Ελέφαντας «ευχαριστεί» τους οδηγούς που περίμεναν να περάσει το κοπάδι τον δρόμο
Συγκλονίζει η κόρη της 36χρονης στον Βόλο: Για μένα πέθανε κι αυτός, λέει για τον πατέρα της - Θα τον συναντήσω για να του πω «ντροπή»
Τα «διαμάντια» της Κύπρου: Ιδού οι πιο όμορφες παραλίες του νησιού μας - Δείτε φωτογραφίες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Αυγούστου
Τέλος η ζέστη: Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο μενού του καιρού – Πότε αναμένονται βροχές
Έφοδος της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα: Εντόπισαν ναρκωτικά και ζυγαριά ακριβείας στο σπίτι 28χρονου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η τελευταία ανάρτησή της στο Instagram έξι μήνες πριν φύγει από τη ζωή

 24.08.2025 - 11:49
Επόμενο άρθρο

Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

 24.08.2025 - 12:12
Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

Τη βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης να αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που επανήλθε, μετά από μία εβδομάδα θερινής «ανάπαυλας» στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

  •  24.08.2025 - 12:12
Εκτός ΕΔΕΚ ο Ανδρέας Αποστόλου – «Δεν αποχωρώ αλλά με έθεσαν εκτός Κόμματος» - Δείτε την ανάρτηση του Βουλευτή

Εκτός ΕΔΕΚ ο Ανδρέας Αποστόλου – «Δεν αποχωρώ αλλά με έθεσαν εκτός Κόμματος» - Δείτε την ανάρτηση του Βουλευτή

  •  24.08.2025 - 12:34
Κεραυνός Στροβόλου: Καταδικάζει την παράνομη κράτηση συνεργατών του στα κατεχόμενα και καλεί για άμεση παρέμβαση

Κεραυνός Στροβόλου: Καταδικάζει την παράνομη κράτηση συνεργατών του στα κατεχόμενα και καλεί για άμεση παρέμβαση

  •  24.08.2025 - 10:51
Φόνος στη Λεμεσό: Στις Κεντρικές Φυλακές ο 48χρονος πατροκτόνος – Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Αθαλάσσας

Φόνος στη Λεμεσό: Στις Κεντρικές Φυλακές ο 48χρονος πατροκτόνος – Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Αθαλάσσας

  •  24.08.2025 - 11:33
Επεισοδιακή σύλληψη στη Λάρνακα: Επιτέθηκε σε μέλη της ΥΚΑΝ ο 28χρονος – Τραυματίστηκε Αστυνομικός

Επεισοδιακή σύλληψη στη Λάρνακα: Επιτέθηκε σε μέλη της ΥΚΑΝ ο 28χρονος – Τραυματίστηκε Αστυνομικός

  •  24.08.2025 - 08:11
«Πόσο μεγάλο κενό αφήνεις πίσω σου;»… Συγκλονισμένος ο Ερμής Αραδίππου για τον χαμό του 19χρονου Χρίστου Χριστάκη

«Πόσο μεγάλο κενό αφήνεις πίσω σου;»… Συγκλονισμένος ο Ερμής Αραδίππου για τον χαμό του 19χρονου Χρίστου Χριστάκη

  •  24.08.2025 - 08:53
Βόλος: Στον εισαγγελέα ο 40χρονος συζυγοκτόνος – Σκότωσε τη γυναίκα του, άλλαξε ρούχα και κρυβόταν από την Αστυνομία

Βόλος: Στον εισαγγελέα ο 40χρονος συζυγοκτόνος – Σκότωσε τη γυναίκα του, άλλαξε ρούχα και κρυβόταν από την Αστυνομία

  •  24.08.2025 - 10:38
Οι κλέφτες ξανά χτύπησαν… καρέ-καρέ η «εισβολή» σε πάρκο της Επ. Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

Οι κλέφτες ξανά χτύπησαν… καρέ-καρέ η «εισβολή» σε πάρκο της Επ. Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

  •  24.08.2025 - 09:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα