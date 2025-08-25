Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝέες κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία - Ψάχνουν γιατρούς για βοηθούς διευθυντές σε Τμήματα και νέο διευθυντή σε υφυπουργείο - Όλες οι πληροφορίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέες κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία - Ψάχνουν γιατρούς για βοηθούς διευθυντές σε Τμήματα και νέο διευθυντή σε υφυπουργείο - Όλες οι πληροφορίες

 25.08.2025 - 16:44
Νέες κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία - Ψάχνουν γιατρούς για βοηθούς διευθυντές σε Τμήματα και νέο διευθυντή σε υφυπουργείο - Όλες οι πληροφορίες

Οκτώ νέες θέσεις εργασίας ανακοινώσε η Δημόσια Υπηρεσία.

Το Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία:

Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογίας.

Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής.

Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ορθοπεδικής.

Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Καρδιολογίας.

Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Αιματολογίας.

Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας.

Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Χειρουργικής Θώρακος.

Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Μικροβιολογίας.

Διευθυντή Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακοίνωσε έρευνα η Αστυνομία κατά των ΑΠΟΕΛιστών για το υβριστικό πανό κατά του Φειδία - Μελετούν τα κλειστά κυκλώματα
Απάτη στο όνομα της ΑΗΚ: Αυτό είναι το email που πρέπει να αγνοήσεις – Δείτε φωτογραφία
Ζώδια: Χαρμόσυνα νέα - Οι τυχεροί του χειμώνα που θα δεχτούν... πρόταση γάμου
Νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακούς θερμοσίφωνες – Από €500 έως €900 ανά κατοικία – Η προθεσμία υποβολής αίτησης
Άσχημα νέα για την Άρσεναλ - Πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης ο Σάκα
Κλείνει λωρίδα σε κεντρικό δρόμο της Λευκωσίας – Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οι παράξενοι τρόποι με τους οποίους το φαγητό επηρεάζει τα φάρμακα που παίρνουμε

 25.08.2025 - 16:27
Επόμενο άρθρο

Ζώδια: Χαρμόσυνα νέα - Οι τυχεροί του χειμώνα που θα δεχτούν... πρόταση γάμου

 25.08.2025 - 17:00
Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Εντός Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου για τον τερματισμό των υπηρεσιών της ως δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που ξεκίνησε σήμερα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο συνέρχεται ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

  •  25.08.2025 - 13:50
Υπ.Μεταφορών: Παράνομη η παρέμβαση σε οχήματα με αερόσακους Takata – Κίνδυνος απώλειας άδειας κυκλοφορίας

Υπ.Μεταφορών: Παράνομη η παρέμβαση σε οχήματα με αερόσακους Takata – Κίνδυνος απώλειας άδειας κυκλοφορίας

  •  25.08.2025 - 13:39
Υδατικό: «Πέφτουν» οι υπογραφές για μονάδα αφαλάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού - «Πίεση» στην Πάφο από καθυστερήσεις σε χρονοδιαγράμματα

Υδατικό: «Πέφτουν» οι υπογραφές για μονάδα αφαλάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού - «Πίεση» στην Πάφο από καθυστερήσεις σε χρονοδιαγράμματα

  •  25.08.2025 - 17:04
Κατασχέσεις τσιγάρων: Δεκάδες κούτες στις αποσκευές Ισραηλινού - Γεμάτο αδασμολόγητα το αυτοκίνητο Ελληνοκύπριου - Βαριά τα πρόστιμα - Φωτογραφίες

Κατασχέσεις τσιγάρων: Δεκάδες κούτες στις αποσκευές Ισραηλινού - Γεμάτο αδασμολόγητα το αυτοκίνητο Ελληνοκύπριου - Βαριά τα πρόστιμα - Φωτογραφίες

  •  25.08.2025 - 17:30
Έντονη αντίδραση ΑΠΟΕΛ - «Η Αστυνομία να διεξάγει έρευνα για αυτούς που καπηλεύονται την ιστορία της Κύπρου»

Έντονη αντίδραση ΑΠΟΕΛ - «Η Αστυνομία να διεξάγει έρευνα για αυτούς που καπηλεύονται την ιστορία της Κύπρου»

  •  25.08.2025 - 13:10
Μαθητής ο ύποπτος για ναρκωτικά που εντοπίστηκαν σε parking – Βρίσκεται υπό πενθήμερη κράτηση

Μαθητής ο ύποπτος για ναρκωτικά που εντοπίστηκαν σε parking – Βρίσκεται υπό πενθήμερη κράτηση

  •  25.08.2025 - 14:40
Ζώδια: Χαρμόσυνα νέα - Οι τυχεροί του χειμώνα που θα δεχτούν... πρόταση γάμου

Ζώδια: Χαρμόσυνα νέα - Οι τυχεροί του χειμώνα που θα δεχτούν... πρόταση γάμου

  •  25.08.2025 - 17:00
Συναγερμός στις ΗΠΑ για το παράσιτο «σαρκοφάγα αλογόμυγα» - Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο

Συναγερμός στις ΗΠΑ για το παράσιτο «σαρκοφάγα αλογόμυγα» - Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο

  •  25.08.2025 - 14:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα