Ζώδια: Χαρμόσυνα νέα - Οι τυχεροί του χειμώνα που θα δεχτούν... πρόταση γάμου

 25.08.2025 - 17:00
Ο χειμώνας του 2026 αναμένεται να είναι μια περίοδος γεμάτη αγάπη και ρομαντισμό για ορισμένα ζώδια. Οι πλανητικές όψεις ευνοούν τις σταθερές σχέσεις και φέρνουν χαρμόσυνα νέα για όσους σκέφτονται το επόμενο βήμα στη ζωή τους.

Ποια είναι όμως τα ζώδια που θα δεχτούν πρόταση γάμου;

Ταύρος

Οι Ταύροι θα νιώσουν ότι το έδαφος είναι πιο σταθερό από ποτέ, και θα είναι έτοιμοι να κάνουν το μεγάλο βήμα. Ο χειμώνας φέρνει αρμονία και ισορροπία στις σχέσεις τους. Η Αφροδίτη, κυβερνήτης του Ταύρου, θα βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση, ενισχύοντας τη συναισθηματική σας σύνδεση με τον/την σύντροφό σας. Αν είστε Ταύρος και η σχέση σας είναι σοβαρή, ετοιμαστείτε για τη μεγάλη στιγμή!

Καρκίνος

Οι Καρκίνοι, γνωστοί για τον συναισθηματισμό τους, θα νιώσουν την ανάγκη για επισημοποίηση της σχέσης τους. Οι πλανήτες ευνοούν τον γάμο, και η περίοδος αυτή θα είναι ιδανική για να κάνουν το μεγάλο βήμα. Ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης και της επέκτασης, θα βρίσκεται στον οίκο των σχέσεων, φέρνοντας ευκαιρίες για σταθερότητα και δέσμευση. Αν είστε Καρκίνος, ετοιμαστείτε για μια πρόταση γάμου που θα σας μείνει αξέχαστη.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί θα νιώσουν την ανάγκη για σταθερότητα και δέσμευση. Ο χειμώνας θα είναι ιδανικός για να κάνουν το επόμενο βήμα. Η σχέση σας θα γίνει ακόμα πιο δυνατή, και η πρόταση γάμου θα σας εκπλήξει. Ο Πλούτωνας, ο κυβερνήτης του Σκορπιού, θα βρίσκεται σε μια θέση που ευνοεί τις αλλαγές και τις ανατροπές.

Ιχθύς

Οι Ιχθύες θα νιώσουν την ανάγκη για έναν σύντροφο που να τους καταλαβαίνει και να τους στηρίζει. Ο χειμώνας θα είναι ιδανικός για να κάνουν το επόμενο βήμα. Αν είστε Ιχθύς, ετοιμαστείτε για μια πρόταση γάμου που θα σας κάνει να νιώσετε ότι είστε στον έβδομο ουρανό. Ο Ποσειδώνας, ο κυβερνήτης των Ιχθύων, θα βρίσκεται σε μια θέση που ευνοεί τις ρομαντικές σχέσεις και την αγάπη.

Το φθινόπωρο του 2025 λοιπόν, αναμένεται να είναι μια περίοδος γεμάτη εκπλήξεις για τα παραπάνω ζώδια, καθώς ο έρωτας θα χτυπήσει την πόρτα τους.

Πηγή: athensmagazine.gr

 

Ζώδια: Χαρμόσυνα νέα - Οι τυχεροί του χειμώνα που θα δεχτούν... πρόταση γάμου
Εντός Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου για τον τερματισμό των υπηρεσιών της ως δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που ξεκίνησε σήμερα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο συνέρχεται ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο.

