Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥδατικό: «Πέφτουν» οι υπογραφές για μονάδα αφαλάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού - «Πίεση» στην Πάφο από καθυστερήσεις σε χρονοδιαγράμματα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υδατικό: «Πέφτουν» οι υπογραφές για μονάδα αφαλάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού - «Πίεση» στην Πάφο από καθυστερήσεις σε χρονοδιαγράμματα

 25.08.2025 - 17:04
Υδατικό: «Πέφτουν» οι υπογραφές για μονάδα αφαλάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού - «Πίεση» στην Πάφο από καθυστερήσεις σε χρονοδιαγράμματα

Την Τρίτη αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για την εγκατάσταση κινητής μονάδας αφαλάτωσης στο Λιμάνι Λεμεσού, με συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης τέσσερις μήνες και στόχο να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με δηλώσεις της αναπληρώτριας διευθύντριας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), Έλενας Φοινικαρίδου, στο ΚΥΠΕ.

Όπως ανέφερε, τα έργα για τις κινητές μονάδες αφαλάτωσης προχωρούν. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν και τροφοδοτούν το δίκτυο 12 από τις 13 μονάδες που παραχωρήθηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Μονής, με τη 13η να αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα. Η 14η αναμένεται να έρθει στην Κύπρο εντός Σεπτεμβρίου.

Για την κινητή μονάδα στον Γαρύλλη, η σύμβαση υπογράφηκε στις 4 Αυγούστου, με διάρκεια υλοποίησης επτά μήνες, ωστόσο σύμφωνα με την κα. Φοινικαρίδου ο ανάδοχος στοχεύει σε ολοκλήρωση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 για να επωφεληθεί του σχετικού μπόνους που υπάρχει.

Πρόσθεσε ότι στην Κισσόνεργα, η πρώτη κινητή μονάδα τέθηκε ήδη σε λειτουργία, ενώ μέχρι το τέλος Αυγούστου θα προστεθούν επιπλέον 1.000 κυβικά μέτρα ημερησίως και από τον Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει σταδιακή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στις 11.000 κυβικά ημερησίως μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 26 Μαρτίου προχωρά η διαδικασία χωροθέτησης για πρόσθετες κινητές μονάδες στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, ενώ για τις μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης τρέχουν οι προκαταρκτικές μελέτες και διαδικασίες εξασφάλισης γης, οι οποίες είναι πιο χρονοβόρες λόγω υψηλότερων απαιτήσεων και κόστους.

Σε σχέση με το κατά πόσο καλύπτονται οι ανάγκες, ανέφερε ότι αυτές διαφέρουν ανά επαρχία. Η κα. Φοινικαρίδου, διευκρίνισε ότι για την Πάφο και τη Λεμεσό, οι ανάγκες καλύπτονται προς το παρόν. Ωστόσο, για την Πάφο υπήρξε καθυστέρηση στην παράδοση της μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια, η οποία είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου.

«Λόγω κάποιων θεμάτων που σχετίζονται με το προσωπικό και με ενέργειες που έπρεπε να γίνουν από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του, τα χρονοδιαγράμματα μετατέθηκαν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ενημέρωση από τον ανάδοχο είναι ότι η ολοκλήρωση αναμένεται στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Παρότι αυτό δημιουργεί μια πρόσθετη πίεση για την Πάφο τον Σεπτέμβριο, όπως είπε, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να αποκλειστεί η πιθανότητα περικοπών στην υδροδότηση. Σύμφωνα με την κα Φοινικαρίδου, οι ανάγκες καλύπτονται αυτή τη στιγμή από γεωτρήσεις και επιπλέον ποσότητες που εγκρίθηκαν, ενώ αυξήθηκε και η δυναμικότητα της κινητής μονάδας στην Κισσόνεργα.

«Όλες οι ενέργειες που γίνονται είναι προς την κατεύθυνση να περιορίσουμε την πιθανότητα περικοπών», τόνισε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακοίνωσε έρευνα η Αστυνομία κατά των ΑΠΟΕΛιστών για το υβριστικό πανό κατά του Φειδία - Μελετούν τα κλειστά κυκλώματα
Απάτη στο όνομα της ΑΗΚ: Αυτό είναι το email που πρέπει να αγνοήσεις – Δείτε φωτογραφία
Ζώδια: Χαρμόσυνα νέα - Οι τυχεροί του χειμώνα που θα δεχτούν... πρόταση γάμου
Νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακούς θερμοσίφωνες – Από €500 έως €900 ανά κατοικία – Η προθεσμία υποβολής αίτησης
Άσχημα νέα για την Άρσεναλ - Πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης ο Σάκα
Κλείνει λωρίδα σε κεντρικό δρόμο της Λευκωσίας – Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ζώδια: Χαρμόσυνα νέα - Οι τυχεροί του χειμώνα που θα δεχτούν... πρόταση γάμου

 25.08.2025 - 17:00
Επόμενο άρθρο

Κατασχέσεις τσιγάρων: Δεκάδες κούτες στις αποσκευές Ισραηλινού - Γεμάτο αδασμολόγητα το αυτοκίνητο Ελληνοκύπριου - Βαριά τα πρόστιμα - Φωτογραφίες

 25.08.2025 - 17:30
Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Εντός Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου για τον τερματισμό των υπηρεσιών της ως δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που ξεκίνησε σήμερα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο συνέρχεται ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

  •  25.08.2025 - 13:50
Υπ.Μεταφορών: Παράνομη η παρέμβαση σε οχήματα με αερόσακους Takata – Κίνδυνος απώλειας άδειας κυκλοφορίας

Υπ.Μεταφορών: Παράνομη η παρέμβαση σε οχήματα με αερόσακους Takata – Κίνδυνος απώλειας άδειας κυκλοφορίας

  •  25.08.2025 - 13:39
Υδατικό: «Πέφτουν» οι υπογραφές για μονάδα αφαλάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού - «Πίεση» στην Πάφο από καθυστερήσεις σε χρονοδιαγράμματα

Υδατικό: «Πέφτουν» οι υπογραφές για μονάδα αφαλάτωσης στο λιμάνι Λεμεσού - «Πίεση» στην Πάφο από καθυστερήσεις σε χρονοδιαγράμματα

  •  25.08.2025 - 17:04
Κατασχέσεις τσιγάρων: Δεκάδες κούτες στις αποσκευές Ισραηλινού - Γεμάτο αδασμολόγητα το αυτοκίνητο Ελληνοκύπριου - Βαριά τα πρόστιμα - Φωτογραφίες

Κατασχέσεις τσιγάρων: Δεκάδες κούτες στις αποσκευές Ισραηλινού - Γεμάτο αδασμολόγητα το αυτοκίνητο Ελληνοκύπριου - Βαριά τα πρόστιμα - Φωτογραφίες

  •  25.08.2025 - 17:30
Έντονη αντίδραση ΑΠΟΕΛ - «Η Αστυνομία να διεξάγει έρευνα για αυτούς που καπηλεύονται την ιστορία της Κύπρου»

Έντονη αντίδραση ΑΠΟΕΛ - «Η Αστυνομία να διεξάγει έρευνα για αυτούς που καπηλεύονται την ιστορία της Κύπρου»

  •  25.08.2025 - 13:10
Μαθητής ο ύποπτος για ναρκωτικά που εντοπίστηκαν σε parking – Βρίσκεται υπό πενθήμερη κράτηση

Μαθητής ο ύποπτος για ναρκωτικά που εντοπίστηκαν σε parking – Βρίσκεται υπό πενθήμερη κράτηση

  •  25.08.2025 - 14:40
Ζώδια: Χαρμόσυνα νέα - Οι τυχεροί του χειμώνα που θα δεχτούν... πρόταση γάμου

Ζώδια: Χαρμόσυνα νέα - Οι τυχεροί του χειμώνα που θα δεχτούν... πρόταση γάμου

  •  25.08.2025 - 17:00
Συναγερμός στις ΗΠΑ για το παράσιτο «σαρκοφάγα αλογόμυγα» - Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο

Συναγερμός στις ΗΠΑ για το παράσιτο «σαρκοφάγα αλογόμυγα» - Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο

  •  25.08.2025 - 14:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα