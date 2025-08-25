Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κατασχέσεις τσιγάρων: Δεκάδες κούτες στις αποσκευές Ισραηλινού - Γεμάτο αδασμολόγητα το αυτοκίνητο Ελληνοκύπριου - Βαριά τα πρόστιμα - Φωτογραφίες

 25.08.2025 - 17:30
Κατασχέσεις τσιγάρων: Δεκάδες κούτες στις αποσκευές Ισραηλινού - Γεμάτο αδασμολόγητα το αυτοκίνητο Ελληνοκύπριου - Βαριά τα πρόστιμα - Φωτογραφίες

Κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου και στην περιοχή ελεύθερης Αμμοχώστου.

Στις 21/8/2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου επέλεξαν για έλεγχο όχημα ταξί με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής το οποίο μετέφερε 80χρονο Ισραηλινό επιβάτη από τις κατεχόμενες περιοχές προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Κατά τον φυσικό έλεγχο της ταξιδιωτικής αποσκευής του επιβάτη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα. Συγκεκριμένα, στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 67 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 4 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα.

Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ η αποσκευή και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν. Αργότερα οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα μονοήμερης κράτησης του.

Την επόμενη μέρα οδηγήθηκε και πάλι στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την εκδίκαση της υπόθεσης, όπου του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €8,000 ευρώ και εγκατάλειψη των καπνικών προϊόντων για καταστροφή. Σημειώνεται ότι για την επιβολή της υψηλής χρηματικής ποινής λήφθηκε υπόψη η εμπλοκή του υπόπτου σε 4 διαφορετικές υποθέσεις τον τελευταίο ενάμιση μήνα.

Στις 22/8/2025, μέλη του ΟΠΕ Αμμοχώστου ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που οδηγούσε 58χρονος στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου, μέσα στο οποίο εντόπισαν μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Άμεσα συνέλαβαν τον οδηγό και τον μετέφεραν στο σημείο διέλευσης Δερύνειας, όπου Τελωνειακοί λειτουργοί ανέλαβαν την υπόθεση και προχώρησαν σε κατάσχεση των καπνικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, καταμετρήθηκαν και κατασχέθηκαν 57 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 3 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 2 κιλών και 640 γραμμαρίων.

Αργότερα ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικη διευθέτηση των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €5,000 ευρώ και εγκατάλειψη των καπνικών προϊόντων για καταστροφή.

Στις 23/8/2025, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου επέλεξαν για έλεγχο όχημα που οδηγούσε Ελληνοκύπριος, ο οποίος είχε εντοπιστεί και στο παρελθόν για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, στο όχημα του εντοπίστηκαν 50 πακέτα των 20 θερμαινόμενων τσιγάρων το καθένα και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 750 γραμμαρίων.

Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και στη συνέχεια κατόπιν γραπτής συγκατάθεσής του πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν άλλες 28 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 2 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία και 500 γραμμάρια καπνού για στριφτό τσιγάρο.

Αργότερα ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικη διευθέτηση των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €3,500 ευρώ και εγκατάλειψη των καπνικών προϊόντων για καταστροφή.

