Υγεία

Γιατί αυτός που ροχαλίζει κοιμάται ανενόχλητος; Ο λόγος που δεν μας ξυπνά ο δικός μας θόρυβος
ΥΓΕΙΑ

Γιατί αυτός που ροχαλίζει κοιμάται ανενόχλητος; Ο λόγος που δεν μας ξυπνά ο δικός μας θόρυβος

 09.01.2026 - 07:00
09.01.2026 - 07:00

Όσοι κοιμούνται δίπλα σε άνθρωπο που ροχαλίζει αναρωτιούνται πώς γίνεται ο «ένοχος» να μην ξυπνάει. Να λοιπόν γιατί...

Μπορεί να ξυπνήσει κάποιος από το ίδιο του το ροχαλητό; Σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι. Όπως εξηγεί ο γιατρός Manish Shah από το Sydney Center for TMJ and Sleep Therapy, κάποιοι άνθρωποι ξυπνούν στιγμιαία από τον θόρυβο που κάνουν οι ίδιοι, ενώ άλλοι δεν το αντιλαμβάνονται καν. Όταν συμβαίνει, η ενόχληση κρατά συνήθως μόνο λίγα δευτερόλεπτα.

Μελέτη του 2022 έδειξε ότι οι ροχαλητές συνειδητοποιούν κατά μέσο όρο τέσσερις ή πέντε αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα.

Στην πραγματικότητα όμως, οι διακοπές είναι πολύ περισσότερες. Στις περιπτώσεις υπνικής άπνοιας, που σχεδόν πάντα συνοδεύεται από έντονο ροχαλητό, ο ύπνος μπορεί να διακόπτεται δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές.

Γιατί ο εγκέφαλος «αγνοεί» το ροχαλητό: Ο λόγος που δεν μας ξυπνά ο δικός μας θόρυβος

Η βασική εξήγηση βρίσκεται στον θάλαμο, ένα τμήμα του εγκεφάλου που λειτουργεί σαν φίλτρο ήχων κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ήχοι χαμηλής σημασίας, όπως η κίνηση στον δρόμο ή οι ήχοι μέσα στο σπίτι, μπλοκάρονται, ενώ κάτι σημαντικό, όπως ένας συναγερμός ή το όνομά μας, μας ξυπνά αμέσως.

Το ροχαλητό μας είναι ένας ήχος στον οποίο ο εγκέφαλος έχει συνηθίσει. Προέρχεται από εμάς, είναι σταθερός και θεωρείται ακίνδυνος: «Ο εγκέφαλος δίνει προτεραιότητα στη συνέχιση του ύπνου και δεν ενεργοποιεί την αφύπνιση, ακόμα κι αν υπάρχει θόρυβος», εξηγεί ο Shah.


Οι επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν πως όσοι ροχαλίζουν έχουν περισσότερες διαταραχές στους κύκλους του ύπνου. Έρευνα του 2013 έδειξε μάλιστα ότι οι «μικροαφυπνίσεις» μειώνονται όταν οι ροχαλητές κοιμούνται με ωτοασπίδες.

Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις διακοπές δεν γίνονται καν αντιληπτές. Όπως σημειώνει ο Shah, ο εγκέφαλος παραμένει σε κατάσταση ύπνου και το πρωί δεν υπάρχει καμία ανάμνηση ότι ο ύπνος διακόπηκε.


Τι μπορεί να βοηθήσει και γιατί δεν πρέπει να αγνοείται

Αν το ροχαλητό δημιουργεί πρόβλημα, υπάρχουν λύσεις. Η νευρολόγος Virginia Skiba συνιστά ύπνο στο πλάι και με ελαφρώς ανυψωμένο κορμό. Η ύπτια θέση, λέει, επιδεινώνει το πρόβλημα λόγω της βαρύτητας.

Το ροχαλητό δεν είναι πάντα αθώο. Αν σχετίζεται με υπνική άπνοια, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως υπέρταση, καρδιακά επεισόδια, εγκεφαλικά ή διαβήτη. Βραχυπρόθεσμα, προκαλεί μόνιμη κόπωση.

Η βασική θεραπεία είναι η συσκευή CPAP. Δεν είναι θορυβώδης, περίπου όσο ένας ψίθυρος, αλλά λειτουργεί συνεχώς. Και ναι, ο εγκέφαλος συνήθως μαθαίνει να την αγνοεί.

Πηγή: gazzetta.gr

 

Πηγή: gazzetta.gr

 

 

Το βίντεο, η πολιτική ευθύνη και η κυβερνητική αμηχανία

Η υπόθεση του βίντεο που κυκλοφόρησε χθες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπορεί να ιδωθεί απλώς ως ένα ακόμη επεισόδιο ψηφιακής παραπληροφόρησης. Ούτε μπορεί να κριθεί αποκλειστικά στη βάση του αν πρόκειται για αυθεντικό υλικό ή προϊόν μοντάζ.

