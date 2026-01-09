Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Κακοκαιρία Goretti: Χάος στο Ηνωμένο Βασίλειο από θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και παγετό - Δείτε βίντεο

 09.01.2026 - 06:57
Κακοκαιρία Goretti: Χάος στο Ηνωμένο Βασίλειο από θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και παγετό - Δείτε βίντεο

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η καταιγίδα Goretti έκανε έξοδο στη στεριά, φέρνοντας ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις ανέμους, χιονοπτώσεις και παγετό.

Αν και η κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους που κάλυπτε την Κορνουάλη και τα Νησιά Σίλι έχει πλέον λήξει, οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας παραμένουν εκτεταμένες. Σύμφωνα με τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), στο αεροδρόμιο του St Mary’s στα Νησιά Σίλι καταγράφηκαν ριπές ανέμου έως και 99 μίλια/ώρα (159 χλμ/ώρα), σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ για την περιοχή.

 

 

Περισσότεροι από 500.000 πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου έλαβαν επείγοντα μηνύματα προειδοποίησης στα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ πάνω από 70.000 νοικοκυριά σε Αγγλία και Ουαλία παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με το National Grid.

 

 

Σοβαρά προβλήματα σε μεταφορές και υποδομές

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στις μεταφορές, καθώς το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ ανέστειλε τη λειτουργία των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης λόγω έντονης χιονόπτωσης.

 

 

Στο Τζέρσεϊ κηρύχθηκε κατάσταση μείζονος έκτακτης ανάγκης, καθώς το νησί βρίσκεται επίσης υπό κόκκινη προειδοποίηση, ενώ οι αρχές στο Γκέρνσεϊ κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Παράλληλα, δεκάδες σχολεία σε περιοχές των Μίντλαντς και της Ουαλίας θα παραμείνουν κλειστά, καθώς αναμένονται νέες έντονες χιονοπτώσεις.

Πηγή: protothema.gr

Το βίντεο, η πολιτική ευθύνη και η κυβερνητική αμηχανία

Το βίντεο, η πολιτική ευθύνη και η κυβερνητική αμηχανία

Η υπόθεση του βίντεο που κυκλοφόρησε χθες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπορεί να ιδωθεί απλώς ως ένα ακόμη επεισόδιο ψηφιακής παραπληροφόρησης. Ούτε μπορεί να κριθεί αποκλειστικά στη βάση του αν πρόκειται για αυθεντικό υλικό ή προϊόν μοντάζ.

Το βίντεο, η πολιτική ευθύνη και η κυβερνητική αμηχανία
  •  09.01.2026 - 06:30

Το βίντεο, η πολιτική ευθύνη και η κυβερνητική αμηχανία

  •  09.01.2026 - 06:30
Έκρηξη στη Λεμεσό: Εμπρηστικός μηχανισμός σε οικία, εξερράγη και κροτίδα - Εντός του σπιτιού 39χρονος και η σύζυγος του
  •  09.01.2026 - 06:24

Έκρηξη στη Λεμεσό: Εμπρηστικός μηχανισμός σε οικία, εξερράγη και κροτίδα - Εντός του σπιτιού 39χρονος και η σύζυγος του

  •  09.01.2026 - 06:24
Υπόθεση λαθροθηρίας: Τους «τσάκωσαν» με δύο αεροβόλα όπλα και...άσπρη σκόνη - Έκρυβαν φονεμένα άγρια πτηνά μέσα σε γιλέκο  
  •  09.01.2026 - 06:28  

Υπόθεση λαθροθηρίας: Τους «τσάκωσαν» με δύο αεροβόλα όπλα και...άσπρη σκόνη - Έκρυβαν φονεμένα άγρια πτηνά μέσα σε γιλέκο  

  •  09.01.2026 - 06:28
Χειμερινές Εκπτώσεις 2026: Έτσι θα προστατεύστε το πορτοφόλι σας - Τι ισχύει και πώς να κάνετε έξυπνες αγορές
  •  09.01.2026 - 06:39

Χειμερινές Εκπτώσεις 2026: Έτσι θα προστατεύστε το πορτοφόλι σας - Τι ισχύει και πώς να κάνετε έξυπνες αγορές

  •  09.01.2026 - 06:39
Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση - Βροχές, καταιγίδες και...χαλάζι στο «καιρικό μενού» - Μέχρι πού θα πέσει η θερμοκρασία
  •  09.01.2026 - 06:18

Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση - Βροχές, καταιγίδες και...χαλάζι στο «καιρικό μενού» - Μέχρι πού θα πέσει η θερμοκρασία

  •  09.01.2026 - 06:18
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Ιανουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
  •  09.01.2026 - 06:44

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Ιανουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  09.01.2026 - 06:44
VIDEO: Τρομακτικό ατύχημα σε πάρτι γενεθλίων - Μπαλόνια με υδρογόνο πήραν φωτιά μπροστά στο πρόσωπο της εορτάζουσας
  •  09.01.2026 - 06:49

VIDEO: Τρομακτικό ατύχημα σε πάρτι γενεθλίων - Μπαλόνια με υδρογόνο πήραν φωτιά μπροστά στο πρόσωπο της εορτάζουσας

  •  09.01.2026 - 06:49
Κακοκαιρία Goretti: Χάος στο Ηνωμένο Βασίλειο από θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και παγετό - Δείτε βίντεο
  •  09.01.2026 - 06:57

Κακοκαιρία Goretti: Χάος στο Ηνωμένο Βασίλειο από θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και παγετό - Δείτε βίντεο

  •  09.01.2026 - 06:57

