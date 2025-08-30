Φωτιά στη Λευκωσία: Οικία «τυλίχθηκε» στις φλόγες – Δύο παιδιά στο νοσοκομείο

Στις 09:34 έγινε ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λάρνακας με ομάδα και όχημα διάσωσης ως επίσης και πυροσβεστικό όχημα στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, σε εργοστάσιο διαχείρισης παλαιών μετάλλων μετά από έκρηξη. Δεν υπήρχε πυρκαγιά. Παρασχέθηκε βοήθεια στα πληρώματα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά τρών τραυματιών με τα ασθενοφόρα στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Λάρνακας.

Στις 11:33 έγινε ανταπόκριση του Πυροσβεστικού σταθμού Πάφου με τρία πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε αποθήκη - μεταλλικό υποστατικό το οποίο περιείχε διάφορα εργαλεία. Το υποστατικό ήταν σε ανοιχτό χώρο στη Γεροσκήπου. Περιμετρικά του υποστατικού υπήρχαν σωροί από άχρηστα υλικά από τα οποία φαίνεται εκ πρώτης όψεως να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Στις 12:30 έγινε ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά δωμάτιο-κουζίνα στον πρώτο όροφο διώροφης οικίας στο Στρόβολο. Από την πυρκαγιά εκτεταμένες ζημιές έπαθε η κουζίνα με το περιεχόμενο και εξοπλισμό της καθώς και η βαφή της τοιχοποιίας ολόκληρου του κτιρίου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε είσοδος των μελών μας με χρήση αναπνευστικών συσκευών. Οι ένοικοι εξήλθαν από την οικία αφού αντελήφθησαν την πυρκαγιά πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής.

Δύο μικρά παιδιά λόγω εισπνοής καπνού μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Λευκωσίας.

Η πυρκαγιά κατόπιν διερεύνησης σε συνεργασία με την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία φαίνεται να ξεκίνησε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε ηλεκτρική συσκευή.